Empfang in Türkei: Toprak vorne weg, Tausende folgten

Von Kay Hettich
Bei seiner Rückkehr in seiner türkischen Heimatstadt Alanya wurde Toprak Razgatlioglu frenetisch empfangen. Mit einer BMW M1000RR führte der nun dreifache Superbike-Weltmeister eine lange Prozession an.
Mit seinem dritten Titelgewinn in der Superbike-WM 2025 katapultierte sich Toprak Razgatlioglu in der Statistik der seriennahen Weltmeisterschaft endgültig zu den Legenden. In den meisten Disziplinen steht nur Rekordweltmeister Jonathan Rea vor dem 29-Jährigen. Allerdings hat der Nordire auch 470 Superbike-Rennen bestritten, Razgatlioglu lediglich 258.

Die Fangemeinde des Türken wächst stetig und wird durch seinen bevorstehenden Wechsel in die MotoGP noch einmal explosionsartig ansteigen. Bei seiner Rückkehr nach dem Superbike-Finale in Jerez war die Menschenmenge, die den BMW-Piloten einen frenetischen Empfang bereitete, größer als je zuvor.

Höhepunkt der Veranstaltung war eine Motorradprozession durch Topraks Heimatstadt Alanya. Hunderte, eher Tausende, Landsleute reihten sich mit Mofas, Rollern und Motorrädern hinter dem dreifachen Weltmeister ein.

