Lecuona und Bautista: Kein böses Blut wegen Job-Klau

Nach dem Superbike-Finale in Jerez musste Álvaro Bautista seinen Platz bei Aruba.it Ducati räumen. Mit einer schönen Geste wünschte der 40-Jährige seinem Nachfolger Iker Lecuona alles Gute.

Bereits zum zweiten Mal übernimmt Iker Lecuona in der Superbike-WM das Motorrad von Álvaro Bautista. Zuerst 2022 im Werksteam der Honda Racing Corporation und für 2026 bei Aruba.it Ducati. War Bautista im Fall von Honda froh, die CBR1000RR-R loszuwerden, war seine Entlassung im Ducati-Werksteam – vielmehr wurde sein Vertrag nicht verlängert – für den 40-Jährigen ein Schock. Stattdessen wird er im kommenden Jahr im Ducati-Kundenteam Barni Racing antreten.

Beim Saisonfinale in Jerez kam es zu einer schönen Geste zwischen den beiden Spaniern, die 15 Jahre trennen. Bautista und Lecuona tauschten die Helme und wünschten sich jeweils Glück und Erfolg.

«Ich drücke dir die Daumen, dass du von Verletzungen verschont sein wirst – in diesem Jahr war es schwierig für dich – ich kenne das aus eigener Erfahrung und verdient hattest du das Pech wahrlich nicht», sagte Bautista. «Meiner Meinung hast du großes Potenzial und wirst 2026 mit meinem Motorrad sehr stark sein. Wir tauschen zuerst die Helme und danach übergebe ich dir mein Baby. Mir ist es eine Ehre, mit dir die Rennstrecke zu teilen und ich hoffe, dass wir es noch für eine Weile tun werden und uns gute Kämpfe liefern.»