Euro Moto Nürburgring Testtag: Jähnig (BMW) ist erster Smits-Jäger (Yamaha)

Keiner der Euro Moto Superbike-Piloten ließ sich am Donnerstag die Chance nehmen, gegen einen entsprechenden Obolus, am Testtag vor dem Start ins eigentliche Rennwochenende teilzunehmen. Denn bei den meisten Teilnehmern war die Erinnerung an die Eifel-Piste schon mindestens ein Jahr her. Oder wie bei Markus Reiterberger und Marcel Schrötter, die erst in diesem Jahr wieder beim Nachfolgemodell der IDM antreten, auch schon etwas länger. Gerade die beiden Bayern hatten eine knackige Anreise. Denn keine 24 Stunden vorher liefen noch die Stoppuhren beim Pre-Test für das Finale der Langstrecken-WM in Südfrankreich.

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Während Markus Reiterberger bei der ersten Session noch aussetzte, war Schrötter nach einer etwas kurzen Nacht von Anfang an dabei. Immerhin hat er noch die besten Chancen, Lukas Tulovic vom vorzeitigen Titelgewinn ab- und die Meisterschaft noch bis zum Finale Ende September auf dem Hockenheimring offenzuhalten. Mann der Stunde war am Testtag klar Twan Smits, der seine Apreco-Yamaha von Anfang bis Ende auf dem ersten Platz parkte. Am Vormittag hatte der Niederländer mit einer 1.25,1423 min vorgelegt. Beim Blick auf die Liste dürfte Florian Alt das Lachen vergangen sein. Der Honda-Pilot war zwar Zweiter hinter Smits, doch sein Rückstand von 1,134 sec dürften ihm nicht wirklich geschmeckt haben.

Assen-Sieger Smits legt vor

Am Ende des Tages konnte Alt nochmals nachlegen und sich mit einer 1.24,827 min auf sechs Zehntel an Smits, der das Tempo an der Spitze noch erhöht hatte, heranarbeiten. Doch die beiden Nachzügler Jan-Ole Jähnig und Markus Reiterberger hatten sich am Nachmittag noch vorgedrängelt und sich zwischen Smits und Alt auf die Plätze 2 und 3 geschoben. Jähnig fuhr dabei in seiner 25. von 31 Runden, Smits war mit 53 Runden der Fleißigste gewesen, auf 0,145 min an den Führenden heran. Damit hatte er auch den lange auf Rang 2 liegenden Reiterberger verdrängt.

«Ja, kein schlechter Tag», meinte Twan Smits nach getaner Arbeit. «An einem Testtag wie diesem ist es noch nicht wirklich relevant, auf die Rundenzeiten zu schauen, aber das Gefühl ist ziemlich gut. Das gesamte Team ist seit Assen in einem guten Flow und wir arbeiten wirklich gut zusammen.» In Assen hatte die Apreco-Mannschaft beim Heimrennen alles abgeräumt, was im Angebot war. Twan Smits holte den Doppelsieg und sein Supersport-Teamkollege Dirk Geiger schaffte ebenfalls zwei Siege. «Wir haben am Motorrad gegenüber Assen nichts verändert», so Smits, «wir haben einfach ein gutes Basis-Set-up und haben im Laufe des Tages ein paar ganz andere Dinge ausprobiert, um zu sehen, ob wir das Motorrad besser verstehen können. Natürlich hätte ich gerne am Sonntag noch ein Doppel, aber darüber denken wir nicht nach. Wir konzentrieren uns einfach darauf, das Motorrad in jeder Session zu verbessern und uns auf die Rennen vorzubereiten.»

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Marcel Schrötter, der in Assen ein wenig den Speed an seiner BMW vermisst hatte, war mit der geringsten Strecken-Kenntnis in den Testtag gestartet. Seine Zeit von 1.24,993 min reichte zwar nur für Platz 8, doch er war diese Zeit in der 44. von 45 Runden gefahren. Da darf man also am Freitag noch mit Nachschub beim Tempo rechnen.

Stand nach drei Test-Sitzungen