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Training Supersport-WM Magny-Cours: Massencrash wegen Öl auf der Strecke

Im einzigen freien Training der Supersport-WM in Magny-Cours war am Freitagmittag Yamaha-Ass Can Öncü tonangebend. Der Bayer Philipp Öttl aus dem Team Feel Ducati brillierte als Dritter.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Raffaele De Rosa mit Motorschaden, im Hintergrund die ersten Gestürzten
Raffaele De Rosa mit Motorschaden, im Hintergrund die ersten Gestürzten
Foto: donnyfoto.com
Raffaele De Rosa mit Motorschaden, im Hintergrund die ersten Gestürzten
© donnyfoto.com

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In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr geht es bereits ins Qualifying. Als es um 11.20 Uhr losging, hatte es schon 27 Grad Celsius – das Wochenende wird heiß.

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Nach zehn Minuten sorgte ein Motorschaden an Raffaele De Rosas QJ für Öl auf der Strecke, was Matteo Ferrari, Andreas Kofler, Federico Caricasulo, Valentin Debise und Tom Booth-Amos zu Fall brachte. Die Session musste daraufhin für eine umfangreiche Streckenreinigung in Kurve 15 länger unterbrochen werden, zu diesem Zeitpunkt führte Can Öncü auf der Ten-Kate-Yamaha die Wertung mit über drei Zehntelsekunden Vorsprung mit 1:40,142 min an.

Als das Training endlich weiterging, tat sich bei den Zeiten erst einmal nichts. Zur Halbzeit lag weiterhin Öncü vorne, lediglich 7/10 sec über seinem eigenen Pole-Rekord 1:39,442 min aus dem Vorjahr. 15 min vor dem Fallen der Zielflagge steigerte sich der Türke, der mit seinem Team während der langen Sommerpause auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours beim Testen war, auf 1:39,977 min.

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Öncüs Bestzeit blieb bis zum Schluss unangetastet, Yamaha-Kollege Roberto Garcia wurde Zweiter, während Philipp Öttl (Feel Ducati) als einziger Deutscher im Feld als Dritter aufhorchen ließ.

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Honda-Pilot Corentin Perolari überraschte auf seiner Hausstrecke mit dem vierten Platz, während Teamkollegin Ana Carrasco unter 33 Teilnehmern mit 2,356 sec Rückstand 27. Wurde. Die Spanierin verpasste nach einem Sturz die letzten 12 min.

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Federico Caricasulo tut sich mit der ZX Moto endlich leichter, das Team hat für den Vizeweltmeister von 2019 eine neue Strategie für die Motorbremse erarbeitet: Platz 6.

Das Triumph-Werksteam bringt Jorge Navarro (7.) für den verletzten Oliver Bayliss zum Einsatz, der einen Crash bei seinem Gasteinsatz in der Britischen Meisterschaft am vergangenen Wochenende hatte.

WM-Leader Albert Arenas (AS Yamaha) agierte auf der für ihn neuen Strecke sehr unauffällig und landete als 23. ungewöhnlich weit hinten.

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Kawasaki-Werksfahrer Dominique Aegerter wurde 20., Rookie Andreas Kofler (Yamaha) strandete nach seinem unverschuldeten Sturz und notwendigen Reparaturen an seiner R9 auf Platz 32.

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Zeit

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Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

23

1:39,977

02

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

19

+0,149

03

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

20

+0,330

04

Corentin Perolari

Corentin Perolari

Honda World Supersport Team

Corentin Perolari

Corentin Perolari

6

12

+0,610

05

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

19

+0,614

06

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

64

16

+0,644

07

Jorge Navarro

Jorge Navarro

PTR Triumph Factory Racing

Jorge Navarro

Jorge Navarro

9

15

+0,647

08

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

15

+0,733

09

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Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

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52

18

+0,739

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