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Polnischer Youngster debütiert im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3

Fabian Dybionka wird auf dem Salzburgring im ADAC GT Masters debütieren. Der polnische Youngster wird auf dem Highspeedkurs für das Haupt Racing Team antreten.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Fabian Dybionka debütiert im Haupt Racing Team Ford
Fabian Dybionka debütiert im Haupt Racing Team Ford
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Fabian Dybionka debütiert im Haupt Racing Team Ford
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Polnischer Neuzugang für das ADAC GT Masters. Fabian Dybionka wird am Salzburgring für das Haupt Racing Team antreten. Er wird gemeinsam mit Emil Gjerdrum sich einen Ford Mustang GT3 teilen.

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Dabei wird Dybionka Max Reis im Fahrzeug des Teams aus Drees ersetzen. Aufgrund von finanziellen Gründen musste Reis vor dem Rennwochennede auf dem Salzburgring seine Saison vorzeitig beenden – SPEEDWEEK hat euch hierzu mehr Hintergründe aufbereitet.

Fabian Dybionka nahm 2025 erfolgreich am Porsche Sports Cup Deutschland teil. Zudem konnte er in diesem Jahr bereits Klassensiege in der GT Summer Series und der GT Winter Series einfahren. Zudem startet er in einem BMW M4 GT3 im International GT Open und hat daher GT3-Erfahrung vor seinem Debüt im ADAC GT Masters.

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