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SBK Magny-Cours, FP1: Drei Ducati an der Spitze – Vierge Bester des Rests

Ducati fährt auch in Magny-Cours vorne, Seriensieger Nicolo Bulega gab im FP1 der Superbike-WM am Freitagvormittag den Ton an. Dank Xavier Vierge präsentierte sich Yamaha als zweitstärkste Kraft.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega fuhr Bestzeit
Nicolo Bulega fuhr Bestzeit
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega fuhr Bestzeit
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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In Magny-Cours herrscht schönstes Sommerwetter mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Da es über das ganze Wochenende so bleiben soll, bereiten sich die Fahrer und Teams auf eine Hitzeschlacht vor, bei der die Haltbarkeit der Reifen eine wichtige Rolle spielen wird.

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Viele Teams aus der Superbike- und Supersport-WM waren während der langen Sommerpause beim Testen, teilweise auch in Magny-Cours in Zentralfrankreich. Die meisten Verletzten haben sich gut erholt, von den 22 Superbike-Stammfahrern fehlt lediglich Ducati-Privatier Tarran Mackenzie, der bei seinem Heimrennen in Donington Park schwer gestürzt ist. Sein Platz bleibt frei, Wildcard-Fahrer sind auch keine dabei.

Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.20 Uhr hatte es 23 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 30 Grad. Nach 5 min stürzte Bahattin Sofuoglu (Motoxracing Yamaha) in Kurve 2, die Session musste anschließend zur Streckenreinigung unterbrochen werden. Als es weiterging, sorgte Sam Lowes (Marc VDS Ducati) mit 1:35,840 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2025 mit 1:34,930 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im gleichen Jahr im Sprint in 1:35,500 min.

Im Artikel erwähnt

Nico Bulega gibt die Pace vor

Zur Halbzeit lagen die Top-9 innerhalb 1 sec, die Top-5 auf einer Ducati. In den letzten 15 min wurde das Feld kräftig durcheinandergewürfelt, was damit zu tun hatte, wer mit neuem Hinterreifen auf Zeitenjagd ging und wer nicht. WM-Leader Nicolo Bulega katapultierte sich 7 min vor Schluss mit seiner Werks-Ducati mit 1:35,556 min an die Spitze – an diese Zeit kam keiner mehr heran.

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Bulega folgen Sam Lowes und Iker Lecuona, Vierter wurde überraschend Yamaha-Werksfahrer Xavi Vierge, während seine Markenkollegen alle außerhalb der Top-12 landeten. Fünfter, Sechster und Siebter wurden mit Alberto Surra, Yari Montella und Lorenzo Baldassarri drei weitere Ducati-Piloten, dann folgt BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci. Garrett Gerloff brachte die einzige Ducati im Feld auf Platz 9, Alex Lowes die schnellste Bimota auf Position 10 und Jake Dixon wurde als bester Honda-Fahrer Elfter.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

17

1:35,556

02

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+0,284

03

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+0,433

04

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

20

+0,479

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

17

+0,615

06

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

+0,652

07

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

+0,891

08

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+0,955

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+0,984

10

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

22

19

+0,995

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