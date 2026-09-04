Neuordnung im Porsche-Sport: Porsche Sprint Challenge Germany startet 2027

Die Porsche Sprint Challenge Germany entsteht aus dem Zusammenschluss des ehemaligen Porsche Sports Cup Deutschland und der Porsche Sprint Challenge Benelux. Auf dem Programm stehen sowohl 30-minütige Sprintrennen als auch – optional – ein einstündiges Langstreckenrennen. Teilnehmen können zahlreiche Porsche-Rennwagen: der Porsche 911 Cup (Typ 992.2) und seine Vorgängermodelle, Porsche GT4-Modelle aller Generationen sowie der neue Porsche 911 Challenge.

Werbung

Werbung

Das Grundkonzept der Porsche Sprint Challenge Germany zeichnet sich durch sein kompaktes Format aus. Im Vorfeld der Rennwochenenden plant der Veranstalter Prospeed in Zusammenarbeit mit Curbstone Events Test- und Trackdays für Straßen- und Rennwagen. Freitags stehen zwei 30-minütige freie Trainings auf dem Programm, gefolgt von einem Qualifying, das in drei 15-minütigen Abschnitten ausgetragen wird. Die dritte Qualifikationsrunde ist ausschließlich den Teilnehmern des einstündigen Langstreckenrennens vorbehalten. Am Samstag finden zwei 30-minütige Sprintrennen sowie ein Langstreckenrennen von über einer Stunde statt. Das Langstreckenrennen beinhaltet einen obligatorischen Boxenstopp, bei dem auch ein Fahrerwechsel möglich ist.

Für die Saison 2027 sind fünf Veranstaltungen auf aktuellen oder ehemaligen Formel-1-Rennstrecken geplant. Auf dem vorläufigen Kalender stehen der Nürburgring und der Hockenheimring in Deutschland, der Red Bull Ring in Spielberg (Österreich), der Circuit de Spa-Francorchamps in den belgischen Ardennen sowie der Circuit Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste. Die meisten Veranstaltungen finden im Rahmen der etablierten ADAC Racing Weekends statt. Weitere Details und der endgültige Kalender werden in den kommenden Wochen erwartet.

Alle Veranstaltungen werden per Live-Stream übertragen, sodass das Geschehen weltweit verfolgt werden kann. Für Teilnehmer, Teammitglieder, Partner und Gäste bietet die Serie an jedem Rennwochenende einen eigenen Hospitality-Bereich mit erstklassigem Catering, der als zentraler Treffpunkt im Fahrerlager dient.

Werbung

Werbung

Prospeed ist seit 20 Jahren ein fester Begriff im internationalen Motorsport – nicht nur durch die Teilnahme an großen Langstreckenklassikern wie Spa und Le Mans, sondern auch als Veranstalter zahlreicher Serien und Veranstaltungen, bei denen stets die Marke Porsche im Mittelpunkt steht. In diesem Jahr organisiert Prospeed fünf Rennserien: den Porsche Carrera Cup Benelux, die Porsche Sprint Challenge Benelux, die Porsche Endurance Trophy Benelux, die Porsche Sprint Challenge Südeuropa und die Porsche Rally Trophy Benelux.