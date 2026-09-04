Jeffrey Buis kommt sein Euro Moto-Auftritt teuer zu stehen: Kein WM-Start

In Assen kennt sich der Niederländer natürlich gut aus. Ausserdem dauerte die Sommerpause der Sportbike-WM wieder einige Wochen. Warum sich also nicht Mitte August mit einem Gaststart bei der Euro Moto Sportbike auf dem TT Circuit auf die restliche WM-Saison einstimmen? In der WM geht es ab heute mit dem Saison-Endspurt auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours wieder los. Allerdings ohne Jeffrey Buis, denn der war beim medizinischen Check am Donnerstag durchgefallen und der Rennarzt hatte ihn für unfit erklärt und Buis damit einen gewaltigen Strich durch die WM-Rechnung gemacht.

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Beim ersten Rennen der Euro Moto in Assen hatte Buis, der auch schon in der Vergangenheit bei der IDM am Start war, noch groß aufgetrumpft. Er musste von ganz hinten los, hatte aber den Start seines Lebens und hatte sich nach der ersten Runde bereits durch das gesamte Feld gewühlt. Ein zweiter Platz hinter Landsmann Ruben Bijman der verdiente Lohn. Rennen 2 lief auch ansehnlich, doch der vor ihm stürzende Jakob Rosenthaler setzte Buis Gaststart ein frühes Ende. Der Suzuki-Pilot konnte der vor ihm trudelnden Triumph Rosenthalers nicht ausweichen und musste über die Maschine drüber. Beim anschließenden Sturz landete er auf der Schulter. Nach dem Besuch im Krankenhaus hatte sein Team noch zuversichtlich gemeint: «Es scheint alles in Ordnung.» Doch der Schein hat getrügt, die Verletzung war schlimmer als gedacht.

Disaster für Buis' WM-Chancen

Jeffrey Buis (Track & Trades Wixx Racing) und seine Suzuki GSX-8R liegen derzeit in der WM-Wertung 57 Punkte hinter dem Führenden David Salvador, und auch wenn seine Titelhoffnungen nur mässig sein dürften, würden sie wieder auf Kurs kommen, wenn er es zurück aufs Podium schafft. Etwas, das ihm in Magny-Cours in der WorldSSP300 besonders gut gelungen ist, darunter sechs Podiumsplätze, von denen vier Siege waren. Doch daraus wird nach dem medizinischen Check nichts und Buis bleibt nur die Rolle des Zuschauers. Nur acht Punkte hinter ihm liegt Matteo Vannucci (Revo-M2), der an guten Tagen ähnlich stark wirkt und die Schnelligkeit der Aprilia RS 660 Factory mit seinem Sieg und zwei Podiumsplätzen im Jahr 2026 unter Beweis gestellt hat.

Nachdem Jeffrey Buis am Donnerstag für nicht fahrtüchtig erklärt wurde, wird der spanische Fahrer Marc Vich seinen Platz auf der Maschine von Track & Trades Wixx Racing einnehmen.

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