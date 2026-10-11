Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. ADAC GT Masters

  6. /

  7. News

Werbung

BMW darf vor dem ADAC GT Masters-Saisonfinale massiv Gewicht ausladen

Die SRO hat die Fahrzeugeinstufung (Balance of Performance) des ADAC GT Masters angepasst. BMW darf massiv Gewicht ausladen, Lamborghini verliert Motorleistung.

ADAC GT Masters

BMW darf ausladen
BMW darf ausladen
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
BMW darf ausladen
© ADAC//Gruppe C Photography

Werbung

Werbung

Die Technikkommission der SRO hat die Fahrzeugeinstufung des ADAC GT Masters vor dem finalen Renntag des ADAC GT Masters angepasst. Aston Martin, BMW und Porsche erhalten eine bessere Einstufung. Audi und Lamborghini werden eingebremst.

Werbung

Werbung

Der Aston Martin Vantage GT3 erhält mehr Motorleistung. Der maximale Ladedruck wird von 1,91 bar auf 1,95 bar erhöht, womit das Fahrzeug mehr Leistung entwickelt.

Um zehn Kilogramm muss der Audi R8 LMS GT3 zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.325 Kilogramm.

Satte 20 Kilogramm darf der BMW M4 GT3 ausladen, nachdem sich FK Performance Motorsport und Schubert Motorsport bislang sehr schwertun. Das Mindestgewicht beträgt für das Sonntagsrennen 1.315 Kilogramm.

Werbung

Werbung

Der Restriktor des Lamborghini Huracán GT3 wird um einen Millimeter verringert. Damit verringert sich die Motorleistung des V10-Triebwerks.

Der Porsche 911 GT3 R darf zehn Kilogramm ausladen, womit das Mindestgewicht auf 1.325 Kilogramm verringert wird.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Qualifying

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

63

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

8

1:37,456

02

39

Jamie Day

Comtoyou Racing

Jamie Day

Comtoyou Racing

8

+0,499

03

2

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

7

+0,508

04

163

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

7

+0,511

05

11

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

9

+0,685

06

1

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

7

+0,787

07

14

Pavel Lefterov

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

Razoon - more than racing

8

+0,939

08

56

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

9

+1,008

09

10

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

8

+1,084

10

44

Petr Fulin

Fullin Race Academy

Petr Fulin

Fullin Race Academy

9

+1,141

Events

Alle ADAC GT Masters Events
  • Vergangen

    Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Placeholder

    Live

    Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Placeholder

    Live

    Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM