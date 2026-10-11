BMW darf vor dem ADAC GT Masters-Saisonfinale massiv Gewicht ausladen

Die Technikkommission der SRO hat die Fahrzeugeinstufung des ADAC GT Masters vor dem finalen Renntag des ADAC GT Masters angepasst. Aston Martin, BMW und Porsche erhalten eine bessere Einstufung. Audi und Lamborghini werden eingebremst.

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Der Aston Martin Vantage GT3 erhält mehr Motorleistung. Der maximale Ladedruck wird von 1,91 bar auf 1,95 bar erhöht, womit das Fahrzeug mehr Leistung entwickelt.

Um zehn Kilogramm muss der Audi R8 LMS GT3 zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.325 Kilogramm.

Satte 20 Kilogramm darf der BMW M4 GT3 ausladen, nachdem sich FK Performance Motorsport und Schubert Motorsport bislang sehr schwertun. Das Mindestgewicht beträgt für das Sonntagsrennen 1.315 Kilogramm.

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Der Restriktor des Lamborghini Huracán GT3 wird um einen Millimeter verringert. Damit verringert sich die Motorleistung des V10-Triebwerks.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen

Der Porsche 911 GT3 R darf zehn Kilogramm ausladen, womit das Mindestgewicht auf 1.325 Kilogramm verringert wird.