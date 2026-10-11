Sieg und ADAC-GT-Masters-Titel für Lamborghini-Duo des Engstler-Teams

Sieg und Titel für Felix Hirsiger und Finn Zulauf! Das LIQUI MOLY Team Engstler-Duo gewinnt den zweiten Lauf des ADAC GT Masters in Hockenheim und gewinnt damit den Titel in der traditionsreichen GT3-Serie. Es ist der erste Lamborghini-Titel im ADAC GT Masters seit dem Jahr 2010. Die Engstler-Mannschaft gewann bereits 2011 den Titel als Einsatzteam des Alpina. Das Duo gewann das Rennen überlegenen von der Pole-Position.

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Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie belegen im FK Performance Motorsport BMW den zweiten Rang. Auch in der Meisterschaft wurde das BMW-Duo vom Engstler-Team geschlagen und belegt den zweiten Rang.

Mark Kastelic und Pavel Lefterov komplettieren im Porsche von razoon - more than racing die Podestränge.

Nach 13 Minuten erlitt Niklas Kalus auf der zweiten Position einen Defekt an der Spurstange vor der Haarnadel und schied aus. Um den Ford Mustang GT3 zu bergen, wurde eine Full Course Yellow ausgerufen.

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Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheim Rennen 2 (Top 10):

Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3 Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3 Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Victor Nielsen/Joseph Ellerine - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3