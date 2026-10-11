Sieg und ADAC-GT-Masters-Titel für Lamborghini-Duo des Engstler-Teams
Felix Hirsiger und Finn Zulauf sind die 2026er Meister des ADAC GT Masters! Das Liqui Moly Team Engstler gewann das finale Saisonrennen in Hockenheim und damit auch die Meisterschaft.
Sieg und Titel für Felix Hirsiger und Finn Zulauf! Das LIQUI MOLY Team Engstler-Duo gewinnt den zweiten Lauf des ADAC GT Masters in Hockenheim und gewinnt damit den Titel in der traditionsreichen GT3-Serie. Es ist der erste Lamborghini-Titel im ADAC GT Masters seit dem Jahr 2010. Die Engstler-Mannschaft gewann bereits 2011 den Titel als Einsatzteam des Alpina. Das Duo gewann das Rennen überlegenen von der Pole-Position.
Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie belegen im FK Performance Motorsport BMW den zweiten Rang. Auch in der Meisterschaft wurde das BMW-Duo vom Engstler-Team geschlagen und belegt den zweiten Rang.
Mark Kastelic und Pavel Lefterov komplettieren im Porsche von razoon - more than racing die Podestränge.
Nach 13 Minuten erlitt Niklas Kalus auf der zweiten Position einen Defekt an der Spurstange vor der Haarnadel und schied aus. Um den Ford Mustang GT3 zu bergen, wurde eine Full Course Yellow ausgerufen.
Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheim Rennen 2 (Top 10):
Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3
Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Victor Nielsen/Joseph Ellerine - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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