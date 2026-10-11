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Sieg und ADAC-GT-Masters-Titel für Lamborghini-Duo des Engstler-Teams

Felix Hirsiger und Finn Zulauf sind die 2026er Meister des ADAC GT Masters! Das Liqui Moly Team Engstler gewann das finale Saisonrennen in Hockenheim und damit auch die Meisterschaft.

ADAC GT Masters

Sieg und Titelgewinn für Finn Zulauf und Felix Hirsiger
Sieg und Titelgewinn für Finn Zulauf und Felix Hirsiger
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Sieg und Titelgewinn für Finn Zulauf und Felix Hirsiger
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Sieg und Titel für Felix Hirsiger und Finn Zulauf! Das LIQUI MOLY Team Engstler-Duo gewinnt den zweiten Lauf des ADAC GT Masters in Hockenheim und gewinnt damit den Titel in der traditionsreichen GT3-Serie. Es ist der erste Lamborghini-Titel im ADAC GT Masters seit dem Jahr 2010. Die Engstler-Mannschaft gewann bereits 2011 den Titel als Einsatzteam des Alpina. Das Duo gewann das Rennen überlegenen von der Pole-Position.

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Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie belegen im FK Performance Motorsport BMW den zweiten Rang. Auch in der Meisterschaft wurde das BMW-Duo vom Engstler-Team geschlagen und belegt den zweiten Rang.

Mark Kastelic und Pavel Lefterov komplettieren im Porsche von razoon - more than racing die Podestränge.

Im Artikel erwähnt

Nach 13 Minuten erlitt Niklas Kalus auf der zweiten Position einen Defekt an der Spurstange vor der Haarnadel und schied aus. Um den Ford Mustang GT3 zu bergen, wurde eine Full Course Yellow ausgerufen.

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Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheim Rennen 2 (Top 10):

  1. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  2. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  3. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  4. Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  5. Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  7. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  8. Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3

  9. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  10. Victor Nielsen/Joseph Ellerine - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

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Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

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Liqui Moly Team Engstler

02

39

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

03

2

Niklas Kalus / Kiano Blum

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

/

Kiano Blum

Haupt Racing Team

04

163

John Paul Southern Jr. / Jonas Karklys

Liqui Moly Team Engstler

John Paul Southern Jr.

/

Jonas Karklys

Liqui Moly Team Engstler

05

11

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

06

1

Emil Christian Gjerdrum / Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

/

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

07

14

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

08

56

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

09

10

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

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Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

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Petr Fulin

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