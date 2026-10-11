GT-Masters-Tabellenführer Finn Zulauf auf Pole-Position für Saisonfinale

ADAC GT Masters • Neu
BMW darf vor dem ADAC GT Masters-Saisonfinale massiv Gewicht ausladen
Finn Zulauf hat sich die Pole-Position für das zweite ADAC GT Masters-Rennen auf dem Hockenheimring gesichert. Zulauf baut damit seine Tabellenführung auf acht Punkte aus.
Finn Zulauf sicherte sich die Pole-Position für das zweite ADAC GT Masters-Rennen auf dem Hockenheimring. Der Tabellenführer baute damit im seinen LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 die Tabellenführung aus. Zulauf umrundete den Kurs in 1:37.456 Minuten.
Auf Rang zwei folgt Jamie Day im Comtoyou Racing Aston Martin, er hatte allerdings 0,499 Sekunden Rückstand auf Zulauf.
Vortagessieger Niklas Kalus komplettiert im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 die Top-3-Positionen.
Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3
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