BMW-Team ME Motorsport plant Einstieg zur 2027er Saison im ADAC GT Masters

Nach einem erfolgreichen Jahr mit Einsätzen in der ADAC GT4 Germany, der GT4 European Series und im BMW M2 Cup plant ME Motorsport den nächsten Schritt und möchte 2027 im ADAC GT Masters antreten. In der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC plant die Mannschaft von Markus Eichele den Einsatz eines BMW M4 GT3 Evo. Damit würde das Team aus Schwäbisch Gmünd das Engagement auf der «Road to DTM»-Plattform weiter verstärken.

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In den Sommermonaten erwarb ME Motorsport einen fabrikneuen BMW M4 GT3 Evo von BMW M Motorsport und absolvierte bereits die ersten Testfahrten in Hockenheim mit dem Fahrzeug. Dabei lernte das Team den GT3-Boliden kennen und sammelte erste Daten für das Programm. In den Wintermonaten plant das schwäbische Team ein umfangreiches Testprogramm, um sich bestmöglich für den Einsatz vorzubereiten.

Zur Vorbereitung sind zudem vereinzelte Einsätze in der GT Winter Series auf der iberischen Halbinsel geplant. Mit einem starken Teilnehmerfeld und viel Testzeit bieten die Veranstaltungen von GEDLICH Racing das perfekte Umfeld, um sich unter Rennbedingungen auf die Teilnahme am ADAC GT Masters vorzubereiten.

Die Fahrerpaarung für den geplanten Einsatz im ADAC GT Masters ist derzeit noch offen. Interessierte Piloten werden gebeten, sich direkt an den Rennstall zu wenden.

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Damit baut ME Motorsport sein Engagement in der «Road to DTM»-Pyramide weiter aus und wird jungen Nachwuchspiloten eine Aufstiegsmöglichkeit aus dem BMW M2 Cup in die ADAC GT4 Germany und das ADAC GT Masters bieten. Zur Saison 2027 verschärft der ADAC die Förderung für Nachwuchsfahrer und schüttet in den drei Serien insgesamt 1,5 Millionen € an Geld- und Sachpreisen aus. So werden im ADAC GT Masters rund 775.000 € ausgeschüttet, wovon allein der Sieger der «Road to DTM»-Wertung ein Förderpaket von 620.000 € erhält.

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«Ein Start im ADAC GT Masters war immer ein Traum von uns und wir arbeiten hart daran, dass wir dies 2027 ermöglichen können. Wir haben bereits die ersten Testfahrten mit dem BMW M4 GT3 Evo absolviert und wichtige Informationen gesammelt. Wir freuen uns sehr, dass der ADAC die Förderung der «Road to DTM» zum kommenden Jahr massiv erhöht, da so das Interesse der Nachwuchsfahrer am ADAC GT Masters stark zunimmt. Ich persönlich rechne mit einem starken Teilnehmerfeld im ADAC GT Masters 2027. Wir haben bereits interessante Gespräche mit möglichen Fahrern geführt, freuen uns aber auch jederzeit darauf, uns mit neuen Interessenten auszutauschen», so Teamchef Markus Eichele.

Das ADAC GT Masters umfasst 2027 sechs Rennwochenenden mit jeweils zwei einstündigen Rennen, von denen fünf auf der DTM-Plattform stattfinden. Traditionell startet die GT3-Serie zudem im Rahmen des Truck-Grand-Prix vor mehr als 100.000 Zuschauern auf dem Nürburgring. Zur Rennhalbzeit ist ein Pflichtboxenstopp vorgeschrieben, bei dem ein Fahrerwechsel erfolgt. Neu ist in der Saison 2027, dass auch der Reifen gewechselt werden muss, sodass die Nachwuchsfahrer, wie in der DTM, nach dem Boxenaufenthalt mit kalten Slickreifen zurechtkommen müssen.