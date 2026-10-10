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Erster Ford-Saisonsieg in 2026er ADAC GT Masters-Saison am Hockenheimring

Ford feierte am Hockenheimring den ersten Saisonsieg in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison. Kiano Blum und Niklas Kalus siegten für das Haupt Racing Team.

ADAC GT Masters

Kiano Blum und Niklas Kalus feiern ihren ersten Saisonsieg
Kiano Blum und Niklas Kalus feiern ihren ersten Saisonsieg
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Kiano Blum und Niklas Kalus feiern ihren ersten Saisonsieg
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Sieg für Kiano Blum und Niklas Kalus im ersten Rennen des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring. Im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 fuhr das Duo zu einem, in der Schlussphase, überlegenen Sieg. Trotz des Siegs verlor das Duo jegliche Chancen im Titelkampf.

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Felix Hirsiger und Finn Zulauf beendeten das Rennen im Engstler Motorsport Lamborghini Huracán GT3 auf Platz zwei. Damit übernahm das Duo vor dem morgigen Finallauf die Tabellenführung.

Simon Connor Primm und Robin Rogalski komplettieren die Podestränge.

Im Artikel erwähnt

Wenige Augenblicke nach der Schließung des Boxenstoppfensters verunfallte Colin Bönighausen im razoon – more than racing Porsche, der das Rennen von der Pole-Position aufnahm, heftig in der ersten Kurve. Nach einem Fahrfehler schlug der Niedersachse heftig in die Barriere ein. Das Rennen wurde mit einer Full Course Yellow neutralisiert.

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Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheimring Rennen 1 (Top 10):

  1. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  2. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  3. Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  4. Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  5. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  6. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  7. Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3

  8. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  9. Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  10. Ethan Brown/Tim Hütter – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

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Fahrer
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Team
Runden
Zeit
Bestzeit

01

2

Niklas Kalus / Kiano Blum

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

/

Kiano Blum

Haupt Racing Team

34

1:01:54,364

1:39,453

02

63

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

34

+1,891

1:39,467

03

77

Simon Connor Primm / Robin Rogalski

HGL Racing

Simon Connor Primm

/

Robin Rogalski

HGL Racing

34

+4,515

1:39,228

04

1

Emil Christian Gjerdrum / Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

/

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

34

+19,079

1:39,886

05

14

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

34

+19,740

1:40,102

06

11

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

34

+29,389

1:40,637

07

44

Petr Fulin / Gerhard Tweraser

Fullin Race Academy

Petr Fulin

/

Gerhard Tweraser

Fullin Race Academy

34

+34,585

1:40,608

08

56

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

34

+36,688

1:40,376

09

10

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

34

+37,548

1:40,735

10

19

Tim Hütter / Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

Tim Hütter

/

Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

34

+1:07,469

1:40,936

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