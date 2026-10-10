Erster Ford-Saisonsieg in 2026er ADAC GT Masters-Saison am Hockenheimring
Ford feierte am Hockenheimring den ersten Saisonsieg in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison. Kiano Blum und Niklas Kalus siegten für das Haupt Racing Team.
Sieg für Kiano Blum und Niklas Kalus im ersten Rennen des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring. Im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 fuhr das Duo zu einem, in der Schlussphase, überlegenen Sieg. Trotz des Siegs verlor das Duo jegliche Chancen im Titelkampf.
Felix Hirsiger und Finn Zulauf beendeten das Rennen im Engstler Motorsport Lamborghini Huracán GT3 auf Platz zwei. Damit übernahm das Duo vor dem morgigen Finallauf die Tabellenführung.
Simon Connor Primm und Robin Rogalski komplettieren die Podestränge.
Wenige Augenblicke nach der Schließung des Boxenstoppfensters verunfallte Colin Bönighausen im razoon – more than racing Porsche, der das Rennen von der Pole-Position aufnahm, heftig in der ersten Kurve. Nach einem Fahrfehler schlug der Niedersachse heftig in die Barriere ein. Das Rennen wurde mit einer Full Course Yellow neutralisiert.
Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheimring Rennen 1 (Top 10):
Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3
Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Ethan Brown/Tim Hütter – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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