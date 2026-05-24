Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. ADAC GT Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Ford-Youngster Kiano Blum donnert auf Pole-Position in Zandvoort

Ford-Nachwuchsfahrer Kiano Blum fuhr im Mustang GT3 auf die Pole-Position für den zweiten Lauf des ADAC GT Masters in Zandvoort. Für Blum ist es die erste Pole-Position in der Serie.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Kiano Blum donnert auf die Pole-Position
Kiano Blum donnert auf die Pole-Position
Foto: ADAC//Gruppe C Photograhy
Kiano Blum donnert auf die Pole-Position
© ADAC//Gruppe C Photograhy

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ford-Juniorpilot Kiano Blum hat sich die Pole-Position für das zweite Rennen des ADAC GT Masters in Zandvoort gesichert. Der Aufsteiger aus dem Porsche Carrera Cup umrundete den Kurs in 1:34.673 Minuten.

Werbung

Werbung

Rang zwei sicherte sich Tabellenführer Felix Hirsiger im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini. Dem Eidgenossen fehlten 0,256 Sekunden auf die Bestzeit.

Vortagessieger Leyton Fourie komplettiert im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 die Top 3-Positionen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Qualifying 2 (Top 10):

  1. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  2. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  3. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  4. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Joseph Ellerine/Jan Duran – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  7. Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  8. Massimiliano Cuccarese/Alain Valente – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  9. Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  10. John Paul Southern/Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Finn Zulauf

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Finn Zulauf

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

63

37

1:15:54,191

1:36,454

27

02

Leyton Fourie

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

37

+7,799

1:36,556

21

03

Placeholder

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Placeholder

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

37

+8,256

1:37,142

16

04

Placeholder

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Placeholder

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

37

+8,934

1:36,809

13

05

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

37

+9,776

1:36,640

11

06

Placeholder - Racer

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Placeholder - Racer

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

37

+20,892

1:36,623

13

07

Jonas Karklys

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Jonas Karklys

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

163

37

+24,854

1:37,517

9

08

Placeholder - Racer

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Placeholder - Racer

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

39

37

+28,886

1:37,093

8

09

Juliano Holzem

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

37

+32,879

1:37,439

7

10

Placeholder

Ethan Yang Brown / Tim Hütter

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Placeholder

Ethan Yang Brown

/

Tim Hütter

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

19

37

+41,368

1:38,323

6

Events

Alle ADAC GT Masters Events

  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien