6h Sao Paulo: Das sagen die Fahrer zum anstehenden WEC-Rennen

Es ist soweit: Die FIA WEC begeht am kommenden Wochenende (10. bis 12. Juli) das vierte Saisonevent 2026. Dazu reist die WM nach Brasilien. Auf der 4,309 Kilometer langen Strecke von Interlagos war die WEC schon von 2012 bis 2014 unterwegs, machte dann aber eine Pause. 2024 gab es das Comeback. Nach 2025 wird auch 2026 auf der «Autódromo José Carlos Pace» genannten Rennstrecke gefahren. 35 Autos wurden für das diesjährige Rennen eingeschrieben. Die Spitze bilden 17 Hypercars. Grundsätzlich schauen die WEC-Piloten sehr positiv gestimmt auf das Event. Hier einige Stimmen.

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Théo Pourchaire – Peugeot 9X8 #94

«Ich bin bereit für São Paulo. Ich werde diese Strecke erst noch richtig kennenlernen, auch wenn ich im vergangenen Jahr bereits als Entwicklungsfahrer für das Team Peugeot TotalEnergies tätig war. Ich hatte damals die Gelegenheit, die Strecke zu Fuß zu erkunden und mit dem Team zusammenzuarbeiten. Dieses Jahr bereiten wir uns so gut wie möglich vor, insbesondere im Simulator. Es ist eine schöne Strecke, die jedoch Überraschungen bereithalten kann. Wir haben im letzten Jahr ein gutes Ergebnis erzielt, und es gibt keinen Grund, warum es dieses Jahr nicht wieder klappen sollte – doch in der WEC ist nichts garantiert.»

Nyck de Vries – Toyota TR010 Hybrid #7

«Die Stimmung im gesamten Team ist nach Le Mans weiterhin ausgesprochen positiv, daher freuen wir uns alle darauf, wieder Rennen zu fahren. Mit dem weiterentwickelten Auto hoffen wir definitiv auf ein deutlich besseres Rennen in São Paulo als im vergangenen Jahr, das für uns wirklich schwierig war. Wie immer wird es keine leichte Aufgabe, aber wir sind bereit und brennen darauf, loszulegen.»

Sebastien Bourdais – Cadillac V-Series.R #38

«Wir reisen an jenen Ort, an dem das Team im vergangenen Jahr sein bestes Rennwochenende erlebt hat – mit einem Doppelsieg nach der Pole-Position. Wir freuen uns alle darauf, dorthin zurückzukehren und zu sehen, ob wir erneut ein starkes Ergebnis erzielen können. Die Strecke ist fahrerisch anspruchsvoll. Der Reifenverschleiß ist dort beträchtlich, und die große Höhe führt dazu, dass das Auto aufgrund des geringeren Abtriebs stärker rutscht als auf anderen Kursen. Es ist also immer eine gewisse Herausforderung, das richtige Arbeitsfenster zu finden und die Reifen optimal zu nutzen – doch im letzten Jahr ist uns das definitiv gelungen. Auch in diesem Jahr verfügen wir über ein konkurrenzfähiges Paket und zeigen bei allen Rennen ein starkes Tempo. Bislang haben die Ergebnisse allerdings noch nicht ganz für uns gesprochen.»

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Sebastian Priaulx – Ford Mustang LMGT3 #77

«Ich werde zum ersten Mal in São Paulo fahren und freue mich darauf, ein neues Land zu besuchen, in dem ich noch nie zuvor war. Hoffentlich schneiden wir etwas besser ab als bei den vorangegangenen Rennen – wir haben alles für einen Erfolg in die Wege geleitet und verfügen über enormes Potenzial; es kommt also nur darauf an, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Die Strecke sollte unserem Auto gut liegen, und ich freue mich einfach darauf, wieder im Mustang auf die Piste zu gehen und zu sehen, was wir erreichen können.»

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Ben Keating – Corvette Z06 LMGT3.R

«Worauf ich mich bei Brasilien am meisten freue, ist, dass ich nicht fünf Stints am Stück fahren muss! Ich erwarte keine großen Schmerzen im Ellbogen, aber das Mitführen des Erfolgsballasts – als Folge unserer Meisterschaftsführung und des Siegs in Le Mans – wird sich durchaus bemerkbar machen. Das ist jedoch ein Preis, den wir gerne zahlen. Ich gehe davon aus, dass wir etwas Glück brauchen werden, um in die Punkteränge zu fahren, aber ich habe volles Vertrauen in TF Sport, dass wir das schaffen. Außerdem freue ich mich sehr darauf, mir das Auto wieder mit Nico zu teilen. Es ist fast drei Jahre her, dass wir uns in der WEC eine Corvette geteilt haben, und ich könnte mir keinen besseren Super-Ersatz für Nicky wünschen als Nico.»