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Kimi Antonelli in Silverstone: Pleite statt Sieg, das sagt Mercedes zum Out

WM-Leader Kimi Antonelli rückte beim spannenden Silverstone-GP dem führenden Charles Leclerc näher und näher. Dann ging alles schief. Was Mercedes zum niederschmetternden Defekt sagt.

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: XPB
Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Zum Schluss des begeisternden Grand Prix von Grossbritannien sah Kimi Antonelli wie der kommende Sieger aus: Er rückte mit seinem Mercedes dem Renn-Leader Charles Leclerc im Ferrari tüchtig auf die Pelle, keiner fuhr schnellere Rennrunden als der 19-jährige Italiener.

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Noch fünf Sekunden trennten den Bologneser von einem Angriff auf Leclerc, als er in Runde 41 auf der Hangar-Geraden auf einmal langsamer wurde und über Funk Probleme mit der Aufhängung meldete.

Mercedes brachte den Teenager an die Box, wechselte Reifen, schickte ihn wieder hinaus. Aber das Problem blieb. Also erneuter Stopp, inzwischen war ersichtlich, was passiert war – ein Luftleit-Element innen war gebrochen und hatte sich in der Aufhängung verhakt.

Im Artikel erwähnt

Simone Resta, der stellvertretende Technikchef des F1-Rennstalls von Mercedes, hat nun über den ungewöhnlichen Defekt gesprochen. Der Italiener sagt: «Es handelte sich schlicht um einen Defekt an einem Teil der Bremsbelüftung, das wir als Radabdeckung bezeichnen. Dieses Bauteil löste sich und begann, das Fahrwerksverhalten und die Lenkung des Autos erheblich zu beeinträchtigen.»

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«Das Auto von Kimi wurde dadurch sehr, sehr träge und fast unfahrbar. Aber Kimi war wirklich sehr widerstandsfähig. Er wollte das Auto unbedingt auf der Strecke halten und sich die beste Chance auf Punkte bewahren. Das Auto war aber kaum noch zu beherrschen, und deshalb kam Kimi einige Male von der Strecke ab. Leider kostete ihn das am Ende des Rennens eine Fünfsekunden-Strafe.»

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17.07.2026 - 13:15

Bei Mercedes wird vermutet, dass die Radabdeckung einem harten Ritt über die Randsteine nicht widerstanden hat und deshalb gebrochen ist.

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Zeit

Bestzeit

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01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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6

52

+1,598

1:32,268

10

06

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30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

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41

52

+2,214

1:33,632

6

08

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Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

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