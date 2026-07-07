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Verletzungsupdate Luca Nierychlo (KTM) nach schwerem Jinin-Crash

Nach seinem Crash im ersten Lauf zur 85er Junioren-WM in Jinin musste die deutsche Nachwuchshoffnung Luca Nierychlo (KTM) mit Rücken und Handverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Motocross

Luca Nierychlo wird in Jinin von der Strecke gebracht
Luca Nierychlo wird in Jinin von der Strecke gebracht
Foto: MXGP-TV
Luca Nierychlo wird in Jinin von der Strecke gebracht
© MXGP-TV

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Die Junioren-WM im tschechischen Jinin begann für die deutsche Nachwuchshoffnung Luca Nierychlo (KTM) vielversprechend: Nach Bestzeit in Gruppe B der 85er Klasse konnte er sich einen guten Startplatz aussuchen, doch das Rennen endete leider früh im Drama.

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Schwerer Crash im ersten Lauf

Nach dem Start zum ersten Lauf rangierte Luca auf Platz 15, doch schon in der ersten Runde stürzte er nach einem weiten Sprung und musste am Streckenrand medizinisch versorgt werden. Der Zwölfjährige wurde in ein Krankenhaus nach Ceske Budějovice gebracht, wo ein Bruch der linken Hand sowie noch nicht näher beschriebene Rückenverletzungen diagnostiziert wurden. Sein Zustand wurde als stabil bezeichnet. Luca hatte zum Glück Gefühl in beiden Beinen, so dass Rückenmarksverletzungen und neurologische Folgen ausgeschlossen werden konnten. In den kommenden Tagen soll er wieder nach Deutschland zurückkehren.

Luca Nierychlo fuhr im Qualifying Bestzeit in Gruppe B
Luca Nierychlo fuhr im Qualifying Bestzeit in Gruppe B
Foto: Align Media
Luca Nierychlo fuhr im Qualifying Bestzeit in Gruppe B
© Align Media

Abruptes Ende einer erfolgreichen Saison

Die Verletzungen werden wahrscheinlich ein frühes Ende seiner herausragenden Saison 2026 markierten. Der Zwölfjährige gewann in diesem Jahr die Dutch Masters der 85er Klasse und rangiert zur Zeit auf Platz drei des ADAC Junior Cups 85. Außerdem dominierte er das Qualifikationsrennen für das EMX85-Finale, das in weniger als drei Wochen in Loket ausgetragen wird. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Luca von dieser Stelle aus bestmögliche und schnelle Genesung!

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