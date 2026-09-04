Immer noch nicht fit – Vinales wird auch in Misano von Espargaro vertreten

Pol Espargaro war in Silverstone und Aragon für den dauerverletzten Maverick Vinales eingesprungen. Am 4. September gab das Tech3-Team bekannt, dass der KTM-Testfahrer auch nächste Woche in Misano an die Stummel der RC16 greifen wird. Vinales erholt sich nach wie vor von seiner Schulterverletzung, die er sich bei seinem Crash auf dem Sachsenring 2025 zugezogen hatte.

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«Nachdem Pol in den letzten beiden Rennen eingesprungen war, wird er nächste Woche in Misano wieder dabei sein», hieß es in einem Statement des Tech3-Teams. «Maverick setzt seine Genesung fort und hofft, rechtzeitig für Spielberg wieder auf dem Motorrad sitzen zu können. Wir wünschen ihm eine reibungslose Genesung und freuen uns darauf, ihn bald wieder in der Box zu haben.»

Nächstes Ziel: Comeback auf dem Red Bull Ring

Somit strebt Vinales ein Comeback beim Österreich-GP an. Das MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring findet vom 18. bis 20. September statt – also nur einer Woche nach dem Großen Preis von San Marino in Misano (11. bis 13. September). Es wird sich zeigen, ob eine Woche mehr Genesungszeit ausreichend ist für «Top Gun».

Pol Espargaro Foto: Gold & Goose Pol Espargaro © Gold & Goose

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Pol Espargaro erzielte in Silverstone die Ränge 18 und 13. Im MotorLand Aragon landete der 35-Jährige auf den Plätzen 17 und 16. Für Espargaro bedeuten die Renneinsätze viel Stress, denn daneben ist er als Testfahrer bei KTM intensiv in die Entwicklungsarbeit für das nächstjährige 850er-Bike eingebunden.

«Auch wenn unsere Priorität weiterhin darin besteht, Maverick bei seiner Genesung zu unterstützen, freuen wir uns, Pol in Misano wieder bei uns zu haben. Er kennt das Team sehr gut und hat bereits bei seinen letzten beiden Einsätzen in dieser Saison seine Professionalität und sein Engagement unter Beweis gestellt», meinte Tech3-Teammanager Nicolas Goyon. «Die Rückkehr in die MotoGP ist nie einfach, aber Pol bringt wertvolle Erfahrung mit, und wir freuen uns darauf, in San Marino wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir wünschen Maverick weitere Fortschritte bei seiner Genesung und hoffen, ihn wiederzusehen, sobald er bereit ist.»