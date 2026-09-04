Kein Druck trotz Heimrennen in Monza: Warum Kimi Antonelli cool bleibt

Ausgerechnet beim Heimspiel in Monza wird Kimi Antonelli garantiert nicht von der Pole losfahren können. Denn der junge Italiener wird mit einer neuen Antriebseinheit ins Rennen gehen, die das erlaubte Kontingent überschreitet. Deshalb wird er das Feld von hinten aufrollen müssen. Das nimmt sehr viel Druck von seinen jungen Schultern, erzählte der GP-Star am Medien-Tag im Königlichen Park.

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Doch das ist nicht der einzige Grund, warum er entspannt aufs 13. Kräftemessen der Saison blickt. «Ich muss nicht mehr so viel beweisen wie im vergangenen Jahr», erklärt der Mercedes-Star auf Nachfrage. Und er erinnert sich: «In der letzten Saison steckte ich in einer schwierigen Phase, als ich nach Monza kam. Ich hatte deshalb das Gefühl, mich beweisen zu müssen, dass ich zeigen musste, dass ich in die Formel 1 gehöre.»

«Damit setzte ich mich selbst gehörig unter Druck», weiss der 20-Jährige rückblickend. «Deshalb war ich auch am Steuer sehr angespannt. Ich konnte das Fahren im vergangenen Jahr grösstenteils nicht geniessen. Nun ist es ganz anders. Ich habe das Glück, dass mein Auto stark ist, und ausserdem habe ich ein Jahr mehr Erfahrung, und das macht einen Riesenunterschied. Ich fühle mich sehr viel reifer, habe das Gefühl, dass mich alles vielmehr unter Kontrolle habe», fährt der sechsfache GP-Sieger fort fort.

«Und wenn die Ergebnisse stimmen, musst du dich in dieser Hinsicht auch nicht beweisen. Ich habe gezeigt, dass ich siegen kann. Ich habe bewiesen, dass ich meine Leistung im entscheidenden Moment abrufen kann. Deshalb komme ich sehr viel entspannter an, auch wenn es natürlich mein Heimrennen ist. Aber nach einem Jahr gehe ich alles etwas anders an», schildert Antonelli.

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