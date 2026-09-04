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Kimi Antonelli (Mercedes) grüsst Valentino Rossi: Besonderer Helm für Monza

WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) hat sich für sein Heimrennen in Monza etwas ganz Besonderes einfallen lassen – ein Helm-Design, wie es Valentino Rossi 2002 in Mugello trug.

Formel 1

Der neue Helm von Kimi Antonelli
Der neue Helm von Kimi Antonelli
Foto: Instagram/KimiAntonelli
Der neue Helm von Kimi Antonelli
© Instagram/KimiAntonelli

Im Artikel erwähnt

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Der Italiener Kimi Antonelli wollte für sein Heimrennen in Monza nicht seine üblichen Helmfarben tragen, sondern sich etwas Frisches einfallen lassen: Herausgekommen ist ein Knicks vor seiner Heimat und vor seinem Kumpel Valentino Rossi.

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Mercedes-Fahrer Antonelli hat sich für ein Design entschieden, wie es der frühere Motorrad-Star 2002 in Mugello trug. Antonelli wandte sich dazu an Rossis Helm-Maler Aldo Drudi.

Neben der traditionellen italienischen Trikolore sind Italien-typische Symbole zu sehen – Kaffee, Pizza, Pasta, aber auch ein Bidet oder die Farben der italienischen Fussball-Nationalmannschaft, weisse Unterwäsche und Familie, ferner Rossi, der Antonelli auf seinem Rücken trägt.

Im Artikel erwähnt

Ein Knicks vor Valentino Rossi
Ein Knicks vor Valentino Rossi
Foto: Instagram/KimiAntonelli
Ein Knicks vor Valentino Rossi
© Instagram/KimiAntonelli

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Antonelli schreibt auf seinen sozialen Netzwerken über Rossi: «Vale war sofort begeistert, dass wir für meinen Helm etwas zusammen machen. Für mich ist Vale ein Mythos, ein Vorbild, dazu darf ich ihn meinen Freund nennen.»

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Valentino Rossi wird an diesem Wochenende ins Autodromo kommen, um Antonelli die Daumen zu drücken.

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