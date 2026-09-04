Kimi Antonelli (Mercedes) grüsst Valentino Rossi: Besonderer Helm für Monza
WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) hat sich für sein Heimrennen in Monza etwas ganz Besonderes einfallen lassen – ein Helm-Design, wie es Valentino Rossi 2002 in Mugello trug.
Der Italiener Kimi Antonelli wollte für sein Heimrennen in Monza nicht seine üblichen Helmfarben tragen, sondern sich etwas Frisches einfallen lassen: Herausgekommen ist ein Knicks vor seiner Heimat und vor seinem Kumpel Valentino Rossi.
Mercedes-Fahrer Antonelli hat sich für ein Design entschieden, wie es der frühere Motorrad-Star 2002 in Mugello trug. Antonelli wandte sich dazu an Rossis Helm-Maler Aldo Drudi.
Neben der traditionellen italienischen Trikolore sind Italien-typische Symbole zu sehen – Kaffee, Pizza, Pasta, aber auch ein Bidet oder die Farben der italienischen Fussball-Nationalmannschaft, weisse Unterwäsche und Familie, ferner Rossi, der Antonelli auf seinem Rücken trägt.
Antonelli schreibt auf seinen sozialen Netzwerken über Rossi: «Vale war sofort begeistert, dass wir für meinen Helm etwas zusammen machen. Für mich ist Vale ein Mythos, ein Vorbild, dazu darf ich ihn meinen Freund nennen.»
Valentino Rossi wird an diesem Wochenende ins Autodromo kommen, um Antonelli die Daumen zu drücken.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach