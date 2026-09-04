Gold Cup Scarborough: Kommt es am Wochenende zum Comeback von Davey Todd?

Im Vorjahr war Davey Todd mit drei Siegen beim North West 200 die dominierende Erscheinung. Bei der Tourist Trophy gewann der Brite das Superbike-Rennen und beim Macau Grand Prix konnte er sich gegen seinen Teamkollegen Peter Hickman durchsetzen. Kein Wunder, dass ihm dieses Jahr bei den wichtigsten Straßenrennen weitere Erfolge zugetraut wurden.

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Doch seine Saison endete, bevor sie so richtig begonnen hatte. Im Training für das Daytona 200 prallte er im Training mit hoher Geschwindigkeit in die Betonbarriere und zog sich unter anderem schwere Beinverletzungen zu. Trotzdem hoffte er, rechtzeitig für das North West 200 wieder einsatzfähig zu sein. Der Rennarzt durchkreuzte allerdings seine Pläne, indem er ihn die Startbewilligung verweigerte.

Bei der nur wenige Wochen danach stattfindenden Tourist Trophy wiederholte sich das Spiel. Er war sich sicher, wieder in der Lage zu sein, ein Motorrad im Renntempo um den körperlich fordernden Snaefell Mountain Course zu bewegen, doch auch hier wurde ihm vom Rennarzt die Tauglichkeit abgesprochen. Aus einem Favoriten war gezwungenermaßen ein Zuschauer geworden.

Jetzt unternimmt Todd einen neuerlichen Anlauf. Beim kommenden Wochenende (5. und 6. September) stattfindenden Gold-Cup-Meeting auf dem Oliver’s Mount in Scarborough hofft er auf sein Comeback. Sollte er die Startbewilligung erhalten, würde er mit Hickman, Shaun Anderson, Rob Hodson, Mike Browne und Richard Cooper auf ein starkes Teilnehmerfeld treffen.

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