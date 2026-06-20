Holzem-Zwillinge fahren ersten ADAC GT Masters-Laufsieg ein

Schubert Motorsport gewinnt das erste Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Sandro Holzem und Juliano Holzem setzen sich im BMW M4 GT3 der Mannschaft von Torsten Schubert auf dem Kurs in Brandenburg durch. Für die Holzem-Zwillinge ist es der erste Saisonsieg. Zudem ist es für das Zwillingspaar in der dritten gemeinsamen Saison der erste Sieg im ADAC GT Masters.

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Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie, die damit im Titelkampf den Rückstand in der Tabelle verkürzen. Auf die Markenkollegen von Schubert Motorsport fehlten am Rennende 3,141 Sekunden.

Max Reis und Emil Gjerdrum komplettieren im Haupt Racing Team Ford die Podestränge.

Wie vor dem DTM-Rennen setzte vor dem ADAC GT Masters-Rennen starker Regen rund um den Lausitzring ein und sorgte für spannende Rennaction. Die Piloten mussten zwei Einführungsrunden absolvieren im sich auf die schwierigen Bedingungen einzuschießen. Doch vor dem Rennstart endete der Regen bereits wieder, so dass die Strecke bereits abtrocknete, als die Piloten ins erste der beiden 80-minütigen Rennen starteten. Einige Wagen gingen auf Regenreifen ins Rennen, fielen aber schnell weit zurück.

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Nach rund 30 Rennminuten schlug Niklas Kalus im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 nach einem Fahrfehler in die Betonwand des Kurses ein. Der Duisburger versuchte zwar den Ford zurück in die Box zu bringen, musste aber den weinroten Boliden abstellen, da beim heftigen Einschlag die Radaufhängung hinten rechts brach.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

15 Minuten vor Rennende wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen, nachdem Leo Pichler in der Boxeneinfahrt ausgerollt ist. Nach einer Fehlkalkulation des österreichischen razoon-Teams rollte der Porsche ohne Treibstoff aus.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Rennen 1 (Top 10):