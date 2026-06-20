Holzem-Zwillinge fahren ersten ADAC GT Masters-Laufsieg ein
Erstmals gewinnen die Holzem-Zwillinge ein Rennen im ADAC GT Masters. Sandro Holzem und Juliano Holzem setzen sich im ersten Rennen auf dem Lausitzring im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 durch.
Schubert Motorsport gewinnt das erste Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Sandro Holzem und Juliano Holzem setzen sich im BMW M4 GT3 der Mannschaft von Torsten Schubert auf dem Kurs in Brandenburg durch. Für die Holzem-Zwillinge ist es der erste Saisonsieg. Zudem ist es für das Zwillingspaar in der dritten gemeinsamen Saison der erste Sieg im ADAC GT Masters.
Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie, die damit im Titelkampf den Rückstand in der Tabelle verkürzen. Auf die Markenkollegen von Schubert Motorsport fehlten am Rennende 3,141 Sekunden.
Max Reis und Emil Gjerdrum komplettieren im Haupt Racing Team Ford die Podestränge.
Wie vor dem DTM-Rennen setzte vor dem ADAC GT Masters-Rennen starker Regen rund um den Lausitzring ein und sorgte für spannende Rennaction. Die Piloten mussten zwei Einführungsrunden absolvieren im sich auf die schwierigen Bedingungen einzuschießen. Doch vor dem Rennstart endete der Regen bereits wieder, so dass die Strecke bereits abtrocknete, als die Piloten ins erste der beiden 80-minütigen Rennen starteten. Einige Wagen gingen auf Regenreifen ins Rennen, fielen aber schnell weit zurück.
Nach rund 30 Rennminuten schlug Niklas Kalus im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 nach einem Fahrfehler in die Betonwand des Kurses ein. Der Duisburger versuchte zwar den Ford zurück in die Box zu bringen, musste aber den weinroten Boliden abstellen, da beim heftigen Einschlag die Radaufhängung hinten rechts brach.
15 Minuten vor Rennende wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen, nachdem Leo Pichler in der Boxeneinfahrt ausgerollt ist. Nach einer Fehlkalkulation des österreichischen razoon-Teams rollte der Porsche ohne Treibstoff aus.
Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Rennen 1 (Top 10):
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Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
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Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
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Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
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Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
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Joseph Ellerine/Alain Valente - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
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John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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