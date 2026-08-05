Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Seitenwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Beginnt in Cremona die Aufholjagd von Markus Schlosser/Lucas Krieg?

Die Seitenwagen-WM wagt sich 2026 zum zweiten Mal auf Neuland. Nach Pau Arnos feiern die Gespanne in Cremona Premiere. Geht der Zweikampf zwischen Payne und Päivärinta auf unbekanntem Terrain weiter?

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Der Schweizer Markus Schlosser und sein deutscher Beifahrer Lucas Krieg
Der Schweizer Markus Schlosser und sein deutscher Beifahrer Lucas Krieg
Foto: Helmut Ohner
Der Schweizer Markus Schlosser und sein deutscher Beifahrer Lucas Krieg
© Helmut Ohner

Werbung

Werbung

Vor sechs Wochen traf die Seitenwagen-Elite auf der französischen Piste in Pau Arnos zum letzten Mal aufeinander. Bei sengender Hitze gewannen Harry Payne/Kevin Rousseau vor Pekka Päivärinta/Adam Chrstie sowie Sam und Tom Christie das erste Rennen. Auch im zweiten Lauf lag dieses Trio an der Spitze des Feldes als ein Unfall von Todd Ellis/Emmanuelle Clément für den Abbruch sorgte. Weil ein Neustart nicht möglich war, wurden halbe Punkte vergeben.

Werbung

Werbung

Wie Pau Arnos bedeutet auch die nächste Strecke Neuland für die Seitenwagen-Teams. Auf dem Circuit Angelo Bergamonti in Cremona werden die Läufe 7 und 8 der Weltmeisterschaft ausgetragen. Payne/Rousseau (Steinhausen Racing), die vier der sechs bisherigen Rennen gewonnen haben, kommen mit einem Polster von 11,5 Zählern auf die zweimaligen Saisonsieger Päivärinta/Christie (Hänni Racing) nach Italien. Die regierenden Champions Christie/Christie liegen bereits beachtliche 33,5 Punkte zurück an der dritten Stelle der WM-Zwischenwertung.

Für Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die bisher mit der Abstimmung ihres Seitenwagens Probleme hatten, geht es in erster Linie darum, in diese Phalanx einzudringen und verlorenen Boden gutzumachen. Das schweizerisch-deutsche Duo hatte in der langen Pause ausreichend Gelegenheit ihr Gespann zu testen und wer den ehrgeizigen Schlosser, der sich 2021 mit Marcel Fries die WM-Krone sicherte, kennt, weiß, dass er so lange nichts unversucht lässt, bis er wieder an seinen früheren Erfolgslauf angeknüpft hat.

Nach ihrem Unfall in Frankreich werden dieses Mal die Fünftplatzierten in der Weltmeisterschaft, Ellis/Clément, in der Startaufstellung fehlen, weil ihr schwer beschädigtes Gespann noch nicht wieder hergestellt ist. Das eröffnet die Chancen Tim Reeves/Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport), Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing), Bennie Streuer/Manon Vissenberg, Corey und Danyon Turner sowie Ted und Vincent Peugeort ihre Positionen zu verbessern.

Werbung

Werbung

Während Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport) nach der monatelangen Verletzungspause des Fahrers endlich in den Kampf um die Punkte eingreifen werden, möchten Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition), Paul Leglise/Ema Salmon (Carl Cox Motorsport KRT) und Manuel Moreau/Alice Roba (KM Side), die diese Saison allesamt bereits mehrere Ausfälle zu verzeichnen hatten, ihre Pechsträhne abschütteln.

Die Rennen finden am Samstag, dem 8. August, ab 12.35 Uhr MESZ über 12 Runden, bzw. Sonntag, dem 9. August, ab 12.15 Uhr MESZ über 20 Runden auf dem 3,792 Kilometer langen Kurs, auf dem seit 2024 die Superbike-WM gastiert, statt.

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Cremona

Freitag, 7. August

08.30 - 09.00 Uhr

Privates Training

12.15 - 12.35 Uhr

Freies Training

16.00 - 16.40 Uhr

Freies Training

Samstag, 8. August

08.30 - 09.00 Uhr

Zeittraining

12.35 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 9. August

08.30 - 08.45 Uhr

Warm up

12.15 Uhr

Start Hauptrennen (20 Rdn.)

WM-Zwischenstand nach 6 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

127,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

116

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

92

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

62,5

5.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

6.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

7.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

35,5

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

35

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

34,5

10.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

32

11.

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

28,5

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

14.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

14

15.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

13

16.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

10

17.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

9

18.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

19.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

20.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

2,5

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Seitenwagen Events
  1. Vergangen

    Rijeka

    09.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pau-Arnos

    20.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Cremona

    08.08.2026
    Zum Event

  4. Assen

    19.09.2026
    Zum Event

  5. Oschersleben

    03.10.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien