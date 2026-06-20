Kiano Blum sorgt für Pole des spektakulären Ford Mustang GT3

Kiano Blum fuhr im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 auf den besten Startplatz für den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Lausitzring. Blum umrundete den Kurs in 1:20.346 Minuten. Doch die Stewards untersuchen derzeit noch die Fahrt des Österreichers, da er das HRT-Schwesterfahrzeug in Kurve acht behindert haben soll.

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Rang zwei sicherte sich Sandro Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. 0,095 Sekunden fehlten Holzem auf die Bestzeit.

Tim Zimmermann komplettiert im FK Performance Motorsport BMW die Top-3-Positionen.

Ergebnis Qualifying 1 ADAC GT Masters Lausitzring (Top 10):

Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Colin Bönighauen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

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