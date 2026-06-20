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Kiano Blum verliert die Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf

Rückschlag für Kiano Blum und das Haupt Racing Team. Der Österreicher verliert die Pole-Position für das ADAC GT Masters-Rennen auf dem Lausitzring. Blum behinderte seinen Teamkollegen Max Reis.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Kiano Blum verliert die Pole-Position!
Kiano Blum verliert die Pole-Position!
Foto: Axel Weichert
Kiano Blum verliert die Pole-Position!
© Axel Weichert

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Kiano Blum verliert die Pole-Position für das erste Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Die Stewards bestraften den Österreicher, da er ein anderes Fahrzeug im Zeittraining behinderte.

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Blum blockierte dabei im Zeittraining das Schwesterfahrzeug von Max Reis. Dafür wurde der Österreicher Blum um eine Position in der Startaufstellung zurückgestellt und wird dabei vom zweiten Platz ins Rennen gehen. Die Pole-Position erbt Sandro Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3.

Kiano Blum gab bei der Anhörung bei den Stewarts an, dass er die Situation falsch eingeschätzt hatte, da er sich auf den viel schneller herannahenden Wagen von Holzerm konzentriert und ihm Platz gemacht hatte und dadurch den Max Reis unbeabsichtigt behinderte.

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Juliano Holzem

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

02

Placeholder - Racer

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Placeholder - Racer

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

03

Leyton Fourie

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

04

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

05

Finn Zulauf

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

63

06

Max Reis

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

07

Jonas Karklys

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

08

Placeholder

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Placeholder

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

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Placeholder - Racer

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Placeholder - Racer

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

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/

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Liqui Moly Team Engstler

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