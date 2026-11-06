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MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings: Neuer Lamborghini als Belohnung

Der frisch gekürte Motocross-MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings (Honda) gönnte sich nach dem Gewinn der sechsten WM-Krone einen nagelneuen Lamborghini Revuelto.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings mit seinem Lamborghini Revuelto
Jeffrey Herlings mit seinem Lamborghini Revuelto
Foto: Jeffrey Herlings
Jeffrey Herlings mit seinem Lamborghini Revuelto
© Jeffrey Herlings

Im Artikel erwähnt

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Jeffrey Herlings hat mit einer eindrucksvollen WM-Saison in der MXGP-Klasse seinen sechsten Motocross-WM-Titel eingefahren. Der niederländische Ausnahmekönner hat zudem für Honda nach vier Jahren Pause den Titel bei den 450ern wieder nach Hause geholt – die letzte Krone für die Japaner gab es im Jahr 2022 durch Tim Gajser, der zu Yamaha abgewandert war.

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Herlings ist bekannt dafür, dass er seine Erfolge auskostet, so auch diesmal: Der 32-Jährige gönnte sich eine besondere Belohnung. Herlings leistete sich einen nagelneuen Lamborghini Revuelto – ein Hyper-Sportwagen mit zahlreichen Extras in einem speziellen Blau-Ton mit roten Akzenten. Das Fahrzeug mit einem 6,5 Liter V12-Aggregat leistet etwas mehr als 1000 PS und hat in der Basis-Version einen Listen-Neupreis von etwa 550.000 Euro.

Das Fahrzeug von Herlings wurde mit einer Spezialauspuff-Anlage von Akrapovic versehen. Er hatte das Fahrzeug in dieser Woche entgegengenommen. Für das Motocross-Ass ist es nicht das erste Highspeed-Spielzeug aus dem Hause Lamborghini. Bereits im Jahr 2018 kaufte sich «The Bullet» nach seinem MXGP-Titel einen Lamborghini Huracan. Dazu kommt ein Lamborghini Urus, den übrigens auch sein ehemaliger KTM-Teamkollege Tony Cairoli besitzt.

Im Artikel erwähnt

Auch MXGP-Kollege Gajser hat mittlerweile im Luxus-Segment zugeschlagen. Der Slowene leistete sich einen roten Ferrari Pista 488. Das Auto spielte zuletzt bei Gajsers Hochzeit in Kroatien eine Rolle und wurde dabei als Fotokulisse des frisch vermählten Ehepaars genutzt.

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