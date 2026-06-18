Simon Wilbers ab 1. Juli neuer Leiter Mercedes-AMG Motorsport

Christoph Sagemüller wird Mercedes-AMG zum Ende des Monats auf eigenen Wunsch und in beiderseitigem Einvernehmen verlassen. Der 38-Jährige möchte sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen widmen.

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Sagemüller begann seine Karriere bei Mercedes-AMG im Jahr 2011 und war insgesamt 15 Jahre für die Performance- und Sportwagenmarke tätig – seit 2021 als Leiter Mercedes-AMG Motorsport. Zuletzt verantwortete er den gesamten Motorsportbereich der Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach mit den drei Säulen Formel 1, GT Sport und virtueller Motorsport.

In dieser Zeit wurden wichtige strategische Weichenstellungen für die Zukunft des Motorsportengagements vorgenommen. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung des Nachfolgers des erfolgreichen Mercedes-AMG GT3 sowie die Gründung der Affalterbach Racing GmbH.

Zudem feierte Mercedes-AMG Motorsport zahlreiche internationale Erfolge, darunter Titelgewinne in der DTM, der GT World Challenge und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Siege in Macau sowie zuletzt den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Zudem kehrte die Marke vergangenes Jahr nach 26 Jahren zum Langstreckenklassiker in Le Mans zurück.

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Zum 1. Juli übernimmt Simon Wilbers die Leitung von Mercedes-AMG Motorsport. Wilbers gehört seit 2018 zum Unternehmen und war zuletzt für die Bereiche Customer Experience & Marketing Activation für Formel 1 und GT Sport, F1 Official Cars & Operations, Commercial & Partner Management sowie AMG Direct Sales & VIP Customers verantwortlich. Er wird die strategische Weiterentwicklung des Motorsportbereichs gemeinsam mit den bestehenden Teams fortführen.