Gaming-Star MontanaBlack besucht DTM-Veranstaltung in Zandvoort
Gaming-Star MontanaBlack war bei der DTM-Veranstaltung in Zandvoort vor Ort. Der Internetstar besuchte den ADAC GT Masters-Piloten Max Reis beim Rennwochenende auf dem Dünenkurs.
Prominenter Besuch im Fahrerlager der DTM: Gaming-Star MontanaBlack – besser bekannt als Monte – radelte zum DTM-Stopp nach Zandvoort. Der Streamer, der auf Twitch und YouTube mehrere Millionen Follower begeistert, ist einer der bekanntesten Internetstars Deutschlands.
In Zandvoort zog es ihn zu Max Reis, der im ADAC GT Masters für das Haupt Racing Team mit einem Ford Mustang GT3 an den Start geht.
MontanaBlack streamte den Besuch bei der DTM für seine knapp sechs Millionen Follower live auf Twitch und zeigte sich begeistert: „Was für eine Hammer-Stimmung! Ich war schon mal in Zandvoort und finde es hier immer super. In Kombination mit der DTM ist das natürlich überragend. Besser geht es nicht bei diesem Wetter. Da schmecken Bratwurst und Bier doppelt gut.“
Doch der Besuch von MontanaBlack brachten Max Reis und seinem Partner Emil Gjerdrum kein Glück: Am Samstag fuhr das Duo auf den zwölften Rang, am Sonntag fuhren sie auf den elften Platz.
