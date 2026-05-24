Gaming-Star MontanaBlack besucht DTM-Veranstaltung in Zandvoort

Gaming-Star MontanaBlack war bei der DTM-Veranstaltung in Zandvoort vor Ort. Der Internetstar besuchte den ADAC GT Masters-Piloten Max Reis beim Rennwochenende auf dem Dünenkurs.

Max Reis erklärt MontanaBlack den Ford Mustang GT3
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Prominenter Besuch im Fahrerlager der DTM: Gaming-Star MontanaBlack – besser bekannt als Monte – radelte zum DTM-Stopp nach Zandvoort. Der Streamer, der auf Twitch und YouTube mehrere Millionen Follower begeistert, ist einer der bekanntesten Internetstars Deutschlands.

In Zandvoort zog es ihn zu Max Reis, der im ADAC GT Masters für das Haupt Racing Team mit einem Ford Mustang GT3 an den Start geht.

MontanaBlack streamte den Besuch bei der DTM für seine knapp sechs Millionen Follower live auf Twitch und zeigte sich begeistert: „Was für eine Hammer-Stimmung! Ich war schon mal in Zandvoort und finde es hier immer super. In Kombination mit der DTM ist das natürlich überragend. Besser geht es nicht bei diesem Wetter. Da schmecken Bratwurst und Bier doppelt gut.“

Doch der Besuch von MontanaBlack brachten Max Reis und seinem Partner Emil Gjerdrum kein Glück: Am Samstag fuhr das Duo auf den zwölften Rang, am Sonntag fuhren sie auf den elften Platz.

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maro Engel

Maro Engel

Placeholder

Mercedes-AMG Team Ravenol

67

2

Lucas Auer

Lucas Auer

Placeholder

Mercedes-AMG Team Landgraf

61

3

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Placeholder

Schubert Motorsport

52

4

Thomas Preining

Thomas Preining

Placeholder

Manthey

46

5

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Placeholder

Emil Frey Racing

43

6

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

42

7

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Placeholder

Schubert Motorsport

41

8

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Placeholder

Emil Frey Racing

41

9

Jules Gounon

Jules Gounon

Placeholder

Mercedes-AMG Team Mann-Filter

30

10

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Comtoyou Racing

24

Events

Alle DTM Events

  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

