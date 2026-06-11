Die Meisterschaftsstände in der DTM vor dem dritten Rennwochenende

Vier von 16 Rennen in der 2026er DTM-Saison sind gastiert. Die deutsche Traditionsserie gastierte bislang auf dem Red Bull Ring in der Steiermark und an der Nordseeküste in Zandvoort. Damit ist der Auslandsblock im Kalender abgeschlossen und Deutschlands bekannteste Rennserie wird die restlichen Rennen in ihrem Heimatland absolvieren.

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Vor dem Rennwochenende auf dem Lausitzring führt Mercedes-AMG-Ass Maro Engel die Meisterschaft an. Mercedes-AMG-Ass Maro Engel siegt und ist neuer DTM-Tabellenführer . Auch in den restlichen drei Rennen punktete Engel konstant. Engel hat 67 Punkte auf seinem Konto und einen Vorsprung von sechs Zählern auf seinem Markenkollegen Lucas Auer. Mit 52 Punkten liegt Marco Wittmann auf dem dritten Meisterschaftsrang.

DTM Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team/Marke Punkte 1 Maro Engel Mercedes-AMG Team Ravenol/Mercedes-AMG 67 2 Lucas Auer Mercedes-AMG Team Landgraf/Mercedes-AMG 61 3 Marco Wittmann Schubert Motorsport/BMW 52 4 Thomas Preining Manthey/Porsche 46 5 Matteo Cairoli Emil Frey Racing/Ferrari 43 6 Ben Dörr Dörr Motorsport/McLaren 42 7 Kelvin van der Linde Schubert Motorsport/BMW 41 8 Thierry Vermeulen Emil Frey Racing/Ferrari 41 9 Jules Gounon Mercedes-AMG Team Mann-Filter/Mercedes-AMG 30 10 Nicki Thiim Comtoyou Racing/Aston Martin 24 11 Ricardo Feller Manthey/Porsche 23 12 Lucas Engstler Red Bull Team Abt/Lamborghini 20 13 Arjun Maini HRT Ford Racing/Ford 18 14 Finn Wiebelhaus HRT Ford Racing/Ford 15 15 Tom Kalender Mercedes-AMG Team Landgraf/Mercedes-AMG 14 16 Timo Glock Dörr Motorsport/McLaren 13 17 Mirko Bortolotti TGI Team by GRT/Lamborghini 13 18 Marco Mapelli Red Bull Team Abt/Lamborghini 10 19 Bastian Buus Land-Motorsport/Porsche 8 20 Maximilian Paul TGI Team by GRT/Lamborghini 3 21 Nicolas Baert Comtoyou Racing/Aston Martin 0

In der Teamwertung führt der deutsch-texanische WINWARD Racing-Rennstall. Tabellenführer Maro Engel und Jules Gounon treten für das Mercedes-AMG-Team an. Mit 94 Punkten hat das Team derzeit sieben Punkte Vorsprung auf Schubert Motorsport. Emil Frey Racing schließt die Top 3 ab.

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DTM Teamwertung:

Platz Team Marke Punkte 1 WINWARD Racing Mercedes-AMG 94 2 Schubert Motorsport BMW 87 3 Emil Frey Racing Ferrari 77 4 Landgraf Motorsport Mercedes-AMG 73 5 Manthey Porsche 68 6 Dörr Motorsport McLaren 53 7 HRT Ford Racing Ford 31 8 ABT Sportsline Lamborghini 29 9 Comtoyou Racing Aston Martin 24 10 GRT Grasser-Racing-Team Lamborghini 18 11 Land-Motorsport Porsche 8

Auch in der Herstellerwertung hat Mercedes-AMG die Nase vorne. 128 Punkte konnte die Marke mit dem Stern bislang sammeln. BMW folgt mit einem Respektabstand mit 91 Punkten auf dem zweiten Rang. Ferrari hat den dritten Platz nach zwei Rennwochenenden.

DTM Herstellerwertung:

Platz Marke Punkte 1 Mercedes-AMG 128 2 BMW 91 3 Ferrari 83 4 Porsche 77 5 McLaren 59 6 Ford 42 7 Lamborghini 42 8 Aston Martin 34

Die DTM wird in der kommenden Woche auf dem DEKRA Lausitzring fortgesetzt. Auf SPEEDWEEK erhaltet ihr alle Informationen zu Deutschlands bekanntester Rennserie.

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