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Gesundheitliche Gründe: Nur zwei Haupt Racing Team Ford am Lausitzring

Es werden nur zwei Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 beim ADAC GT Masters auf dem Lausitzring antreten. Aufgrund von gesundheitlichen Gründen wird Max Cuccarese nicht antreten können.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Der dritte HRT Ford Mustang GT3 startet nicht in der Lausitz
Der dritte HRT Ford Mustang GT3 startet nicht in der Lausitz
Foto: ADAC
Der dritte HRT Ford Mustang GT3 startet nicht in der Lausitz
© ADAC

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Das Haupt Racing Team wird mit nur zwei Ford Mustang GT3 am ADAC GT Masters auf dem Lausitzring starten. Das dritte Fahrzeug vom Italiener Max Cuccarese und Alain Valente wird nicht an der Veranstaltung in Brandenburg teilnehmen.

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Ein Teamsprecher bestätigte gegenüber SPEEDWEEK, dass Cuccarese aus gesundheitlichen Gründen nicht auf dem Kurs zwischen Berlin und Dresden antreten kann.

Somit wird der Rennstall aus Drees nur zwei der spektakulären V8-Boliden auf dem ostdeutschen Kurs einsetzen. Der Mustang GT3 mit der Startnummer #1 wird weiterhin von Emil Gjerdrum und Max Reis gesteuert, während im Schwesterfahrzeug Niklas Kalus und Kiano Blum starten.

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Der Plan vom Haupt Racing Team ist, dass das dritte Fahrzeug beim Heimspiel auf dem Nürburgring, welches am zweiten Juli-Wochenende im Rahmen des Truck GP stattfindet, wieder antreten wird.

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