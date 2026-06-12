Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Zuwachs für die DTM? Genesis Magma GT3 Concept feiert Weltpremiere

Erhält die DTM zukünftig Zuwachs aus Südkorea? Genesis hat das Magma GT3 Concept präsentiert. Sollte die Marke sich für ein GT3-Programm entscheiden, wäre die DTM ein gefragtes Einsatzgebiet.

Jonas Plümer

Von

DTM

Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Foto: Genesis
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
© Genesis

Empfehlungen

Werbung

TV-Programm

Werbung

Erstmals ist Genesis 2026 bei den 24h Le Mans vertreten. Die Luxusmarke von Hyundai setzt zwei LMDh-Prototypen im Teilnehmerfeld des Langstreckenklassikers ein, die im Training und Qualifying einen beeindruckenden Speed zeigen konnten. Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte die koreanische Marke nun auch das Magma GT3 Concept.

Werbung

Werbung

Das Genesis Magma GT3 Concept, das in Le Mans sein weltweites Debüt feiert, skizziert eine mögliche zukünftige Ausrichtung für Genesis Magma Racing, das über sein FIA-WEC-Prototypen-Programm hinauswächst. Das Konzept wurde als Teil einer langfristigen Motorsportstrategie entwickelt und spiegelt die wachsende Bedeutung des GT3-Rennsports sowie dessen Potenzial wider, die Verbindung zwischen den Straßenfahrzeugen von Genesis und den Rennsportaktivitäten zu stärken. Dabei werden sowohl die Marke Genesis als auch Genesis Magma Racing in dieser Kategorie positioniert, um das Straßen- und Rennsportportfolio enger miteinander zu verknüpfen und gleichzeitig ihr Profil im globalen Motorsport weiter zu schärfen.

Sollte sich Genesis für ein GT3-Programm entscheiden, dann wäre die DTM - neben Einsätzen in der LMGT3-Klasse der FIA WEC, der GT World Challenge Europe und Langstreckenrennen auf der Nürburgring-Nordschleife - ein sehr interessantes Einsatzgebiet für die Luxusmarke aus Südkorea. Keine GT3-Rennserie besitzt mehr Strahlkraft durch ihren Namen und dem Einfahrerkonzept, auch wenn andere Rennserie zum Teil sportlich weitaus intensiver sind, wie die GT World Challenge Europe zuletzt in Monza bewies, als sich 54 Fahrzeuge innerhalb einer Sekunden befanden!

Empfehlungen

Das Genesis Magma GT3 Concept wurde in Übereinstimmung mit den technischen Vorschriften der GT3 entwickelt und spiegelt einen leistungsorientierten Ansatz wider, der von den Anforderungen des Motorsports geprägt ist. Als eigenständige Studie untersucht es, wie sich vom Rennsport inspirierte Architektur, Aerodynamik und Konstruktionsprinzipien auf zukünftige Genesis-Hochleistungsfahrzeuge auswirken könnten, anstatt von einem bestehenden Straßenmodell abgeleitet zu sein.

Werbung

Werbung

Das auf Leistung optimierte GT3 Concept verfügt über verbreiterte Spurweiten, einen markanten Frontsplitter, vergrößerte Luftkanäle und eine an der Tür angebrachte Finne zur Verbesserung der aerodynamischen Effizienz und Kühlung. Fortschrittliche Strategien zum Wärmemanagement sowie eine rennorientierte Heckstruktur mit festem Heckflügel und Diffusor unterstützen die Haltbarkeit unter Langstrecken-Rennbedingungen.

TV-Programm

Das in Zusammenarbeit mit Hyundai Motorsport entwickelte GT3 Concept befindet sich noch in der Erkundungsphase, wobei Architektur, Komponenten und mögliche Entwicklungswege noch definiert werden müssen. Als eines von mehreren möglichen Szenarien zeigt es, wie Genesis Möglichkeiten jenseits von LMDh auslotet.

Weitere Aufnahmen zum Genesis Magma GT3 Concept:

Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Foto: Genesis
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Foto: Genesis
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Foto: Genesis
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
Foto: Genesis
Das neue Genesis Magma GT3 Concept
© Genesis

Gemeinsam veranschaulichen das Magma GT- und das GT3-Konzept einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem der Motorsport sowohl als Inspiration als auch als Testfeld für die zukünftige Leistung und das Design von Genesis dient.

Werbung

Werbung

Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer von Genesis, sagte: «Das Magma GT-Konzept und das Magma GT3-Konzept repräsentieren zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Ausdrucksformen der Genesis-Leistung. Das Magma GT Concept verkörpert unsere Vision von Luxus und Sportlichkeit auf der Straße, während das Magma GT3 Concept diese Philosophie in den Rennsport überträgt, wo jedes Element von Leistung, Effizienz und Zweckmäßigkeit bestimmt wird. Zusammen zeigen sie, wie Genesis das gesamte Spektrum der Hochleistung erkundet – vom raffinierten Grand Touring bis zum kompromisslosen Motorsport.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maro Engel

Maro Engel

Placeholder

Mercedes-AMG Team Ravenol

67

2

Lucas Auer

Lucas Auer

Placeholder

Mercedes-AMG Team Landgraf

61

3

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Placeholder

Schubert Motorsport

52

4

Thomas Preining

Thomas Preining

Placeholder

Manthey

46

5

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Placeholder

Emil Frey Racing

43

6

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

42

7

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Placeholder

Schubert Motorsport

41

8

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Placeholder

Emil Frey Racing

41

9

Jules Gounon

Jules Gounon

Placeholder

Mercedes-AMG Team Mann-Filter

30

10

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Comtoyou Racing

24

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle DTM Events

  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  5. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien