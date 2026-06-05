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Große Trauer um Herbert Schnitzer (1941-2026)

Die Motorsportszene trauert um Herbert Schnitzer. Der letzte der vier Schnitzer-Brüder ist an seinem 85. Geburtstag verstorben. Gemeinsam mit seinen Brüdern baute er Schnitzer Motorsport auf.

DTM

Herbert Schnitzer (links) meinemsam mit seinem Sohn Herbert Schnitzer Jr.
Herbert Schnitzer (links) meinemsam mit seinem Sohn Herbert Schnitzer Jr.
Foto: BMW
Herbert Schnitzer (links) meinemsam mit seinem Sohn Herbert Schnitzer Jr.
© BMW

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Herbert Schniter, der letzte Überlebende der vier Schnitzer-Brüder, verstarb Freitag, an seinem 85. Geburtstag, im Kreis seiner Familie in Freilassing.

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Bis vor wenigen Jahren war der frühere Chef des Teams Schnitzer noch ein aufmerksamer Beobachter des Motorsports und vor allem der Tourenwagenszene international wie national. Mit früheren Weggefährten wie Willi Siller, Peter Reinisch oder Arno Zensen tauschte er sich über Neuigkeiten und Themen am wöchentlichen Motorsport-Stammtisch in Kuchl aus. Zuletzt war Herbert Schnitzer nach schwerer Krankheit pflegebedürftig.

Die Firma Schnitzer war 1964 Vertragshändler von BMW geworden. Zwei Jahre später beendete Josef Schnitzer, der älteste der Brüder, als deutscher Meister seine aktive Rennfahrerlaufbahn und widmete sich vor allem der Technik im Rennsport mit der Gründung des Rennteams 1967. Josef Schnitzer verstarb 1978 bei einem Verkehrsunfall. Herbert und die Stiefbrüder Karl und Dieter Lamm setzten seinen Weg erfolgreich fort.

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Die Erfolge aufzuzählen, kann nur unvollständig sein. Die wichtigsten: F2-Europameistertitel mit Jacques Laffite, 1978 deutsche Rennsportmeisterschaft mit Harald Ertl im von Schnitzer entwickelten Turbo (BMW 320). Neun Siege in Macao zwischen 1980 und 1998, Tourenwagen-EM-Titel 1983, 1986 und 1988. Fünf Mal (1985, 1986, 1988, 1990 und 1995) wurden die 24 Stunden von Spa-Francorchamps gewonnen, ebenso oft die 24 Stunden auf dem Nürburgring (1989, 1991, 2004, 2005, 2010). 1987 ging der Tourenwagen-WM-Titel nach Freilassing (Roberto Ravaglia). Nationale Tourenwagen-Titel folgten in Deutschland, Italien, Großbritannien und Japan. Ein Höhepunkt war der Gewinn der 24 Stunden von Le Mans 1999.

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2012 holte Schnitzer noch einen DTM-Titel mit Bruno Spengler. Der Sieg von Augusto Farfus im GT-Weltcup in Macao 2018 war der letzte Höhepunkt, ehe Schnitzer Motorsport nach der Trennung von BMW 2020 Geschichte war. Da waren Dieter und Karl Lamm (Letzterer verstarb am Daytona-Wochenende 2019) schon nicht mehr am Leben. Nun folgte ihnen Herbert.

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