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Chloe Jones (22) fiel eine Last von den Schultern: Endlich das erste Podest

Chloe Jones wurde für die WorldWCR 2026 als regelmäßige Top-3-Pilotin gehandelt, aber das gelang der Engländerin erst beim vierten Meeting in Misano – rechtzeitig vor ihrem Heimrennen in Donington.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Chloe Jones holte ihre erste Podestplatzierung 2026
Chloe Jones holte ihre erste Podestplatzierung 2026
Foto: Gold & Goose
Chloe Jones holte ihre erste Podestplatzierung 2026
© Gold & Goose

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Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt der Women's Circuit Racing World Championship 2026 – kurz WorldWCR – in Portimão (nur die Plätze 13 und 14) gelangen Chloe Jones in Assen und Balaton Park Platzierungen zwischen 4 und 9 – solide Ergebnisse, nach sechs Top-3-Finish im vergangenen Jahr als Rookie dennoch unter den Erwartungen.

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Beim Meeting in Misano gelang der 22-Jährigen der Befreiungsschlag. Obwohl nur auf Position 9 der Startaufstellung, eroberte die Monster-Crescent-Pilotin im ersten Lauf als Dritte erstmals in dieser Saison das Podest. Es war ein spannender Zieleinlauf mit vier Pilotinnen innerhalb von nur 0,4 sec.

«Ein wirklich großartiges erstes Rennen, ein unglaubliches Gefühl. Diese Saison war bisher so schwierig, aber ich habe ein so großartiges Team hinter mir, und jetzt bin ich einfach total aus dem Häuschen», jubelte Jones. «Ich bin so froh, wieder auf dem Podium zu stehen. Mein Start war nicht gut, aber ich habe mir gesagt, dass ich nicht kampflos aufgeben werde. Ich glaube, ich lag zwischendurch auf Platz 15, aber ich habe mich wieder nach vorn gekämpft und war etwas aggressiver als sonst. Ich habe jetzt viel mehr Spaß am Fahren, was wichtig ist, denn man fährt schneller, wenn man Spaß hat. Wir haben eindeutig einen Schritt nach vorn gemacht, sowohl mit dem Motorrad als auch bei mir persönlich.»

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Einen Dämpfer wurde Jones am Sonntag verpasst. Nach einem Frühstart erhielt sie eine doppelte Long-Lap-Penalty und wurde Zehnte.

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«Das Ergebnis spiegelt nicht mein Rennen wider», weiß Jones. «Meine Pace in den ersten Runden war schneller als im ersten Rennen. Daher hatte ich das Gefühl, dass mein Rückstand auf die Spitzenreiter geringer war. Ich habe mich auf dem Motorrad auch viel wohler gefühlt, was ein weiterer positiver Aspekt im Hinblick auf mein Heimrennen in ein paar Wochen ist.»

In Donington Park 2025 fuhr Jones im ersten Lauf als Dritte ihre erste Podiumsplatzierung.

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01

Maria Herrera

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Maria Herrera

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6

12

21:46,240

1:47,843

25

02

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

12

+0,075

1:47,918

20

03

Placeholder

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Placeholder

Muklada Sarapuech

12

12

+13,072

1:48,592

16

04

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

96

12

+13,223

1:48,652

13

05

Paola Ramos

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

Paola Ramos

58

12

+13,427

1:48,072

11

06

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+13,530

1:48,672

10

07

Sara Sanchez

Sara Sanchez

Hadden Racing Team

Sara Sanchez

Sara Sanchez

64

12

+13,691

1:48,345

9

08

Natalia Rivera

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

Natalia Rivera

20

12

+13,801

1:48,563

8

09

Josephine Bruno

Team Trasimeno

Josephine Bruno

80

12

+20,486

1:48,831

7

10

Chloe Jones

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

Chloe Jones

15

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+20,927

1:48,775

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