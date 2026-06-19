Fix: Die SBK-WM verabschiedet sich von Phillip Island – ab 2028 ‹The Bend›

Als SPEEDWEEK.com am 20. Februar erstmals vom Wechsel der Superbike-WM zur Rennstrecke ‹The Bend› berichtete , waren viele Fans fassungslos. Denn Phillip Island ist eine Ikone der seriennahen Weltmeisterschaft und dazu extrem beliebt. Das besondere Flair, die Lage am Meer und auch das Layout der malerischen Piste faszinieren bis heute.

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Aber die Superbike-WM gastierte nicht immer auf Phillip Island: 1988 und 1989 war Oran Park Schauplatz. Und nun ist klar: Ab 2028 wird ‹The Bend› die neue Heimat der serienbasierten Weltmeisterschaft sein.

«Australien nimmt in der Geschichte der WorldSBK einen besonderen Platz ein und bleibt ein wichtiger Markt für unsere Meisterschaft, die Hersteller, die Teams und die Fans. Wir freuen uns, The Bend als zukünftigen Austragungsort der Australien-Runde ab 2028 bestätigen zu können», läutete Superbike-Direktor Gregorio Lavilla die neue Ära ein. «Der Veranstaltungsort bietet eine hervorragende Infrastruktur und ein starkes Engagement für den Motorsport und bildet damit eine solide Grundlage für das nächste Kapitel der Superbike-WM in Australien. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team von The Bend und allen lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten.»

Die 2018 eröffnete Rennstrecke ist hochmodern, bietet acht verschiedene Layouts und liegt eine Autostunde südöstlich von Adelaide. Mit großzügigen Auslaufzonen ist die Sicherheit kein Problem: The Bend hat eine Grade-A-Homologation des Motorrad-Weltverbands FIM – die höchste, die es gibt.

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Die Rede ist von einem mehrjährigen Vertrag, der zwischen Promoter Dorna und dem Rennstrecken-Betreiber geschlossen wurde. Bei einer solchen Formulierung handelt es sich üblicherweise um eine Laufzeit von fünf Jahren, die beiden Parteien Planungssicherheit bietet.

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«Die Sicherung der WorldSBK ist ein bedeutender Erfolg für ‚The Bend‘, und die heutige Ankündigung markiert einen historischen Tag für den Motorsport und für Südaustralien», meint Dr. Sam Shahin, Geschäftsführer des Shell V-Power Motorsport Park. «Von Anfang an war es unsere Vision, eine herausragende Anlage zu schaffen, die in der Lage ist, die weltweit führenden Motorsportklassen anzuziehen und internationale Wettbewerbe auf höchstem Niveau auszurichten. Ein Jahrzehnt später feiern wir einen wichtigen Meilenstein: Die Superbike-WM kommt! Diese Meisterschaft wird die führenden Motorradhersteller, Teams und Fahrer nach Südaustralien bringen und eine starke Plattform schaffen, die unseren Veranstaltungsort, unsere leidenschaftliche Motorsport-Community und unseren Bundesstaat einem globalen Publikum präsentiert.»

Hinsichtlich der Terminplanung kann man davon ausgehen, dass The Bend entweder zu Saisonbeginn oder zu Saisonende stattfinden wird. Der australische Sommer beginnt offiziell im Dezember und endet im Februar.