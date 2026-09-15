Jubiläum: TV-Partner ProSiebenSat.1 zeigte am Sonntag das 150. DTM-Rennen

Rundes Jubiläum am Sachsenring: Am Sonntag übertrug ProSiebenSat.1 sein 150. DTM-Rennen live im Free-TV. Seit der Saison 2018 ist die Münchner Sendergruppe TV-Partner der Serie und zeigt seit 2022 alle Läufe live auf ProSieben. Zwischen 2018 und 2021 wurde die Rennserie auf Sat.1 ausgestrahlt.

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Ab 13:00 Uhr berichtete wie gewohnt das Team um Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Tobias Schimon, Reporter Mike Stiefelhagen und Rennfahrer David Schumacher als Experte.

„Die DTM und ran racing sind für mich zu einer echten Familie geworden. Über die Jahre sind viele Freundschaften entstanden. An die Rennstrecke zu kommen, fühlt sich für mich nie wie Arbeit an. Die DTM macht mir großen Spaß“, so TV-Star Andrea Kaiser, die mit dem achtmaligen Rallyeweltmeister Sébastien Ogier verheiratet ist.

Zum Jubiläum konnten die Fernsehzuschauer einen Kracher verfolgen. Unter abtrocknenden Bedingungen entwickelte sich ein spektakuläres Rennen, welches Ben Dörr im McLaren 720S GT3 für sich entscheiden konnte.

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