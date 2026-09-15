Österreich-GP: Der Zeitplan für das MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring
Vom 18. bis 20. September gastiert die MotoGP-WM im österreichischen Spielberg. Den Zeitplan für das Event gibt es hier im Überblick. Auch die Red Bull Rookies und der Bagger World Cup sind am Start.
Direkt nach dem MotoGP-Wochenende in Misano geht es in wenigen Tagen auf dem Red Bull Ring in Spielberg weiter. Der Große Preis von Österreich findet dieses Mal nämlich nicht im August, sondern im September statt.
Im Jahr 2016 kehrte die MotoGP-WM nach Österreich zurück. Mit 4,326 km gehört der Red Bull Ring zu den kürzesten im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Kurs verfügt über zehn Kurven – sieben Rechts- und drei Linkskurven – und weist erhebliche Höhenunterschiede auf. In den letzten zehn Jahren konnten in Spielberg nur Ducati (10) und KTM (2) GP-Siege erzielen. 2020 und 2021 fanden dort aufgrund der COVID-19-Pandemie jeweils zwei Grands Prix statt.
Andrea Dovizioso und Pecco Bagnaia (beide Ducati) konnten auf dem Red Bull Ring jeweils drei Sonntags-Rennen für sich entscheiden. 2025 gewann MotoGP-Champion Marc Marquez sowohl den Sprint als auch den Grand Prix. Nach seinem Doppelsieg in Misano reist der 33-jährige Spanier als WM-Führender in die Steiermark. MM93 hat 274 Punkte auf dem Konto und liegt in der Gesamtwertung gleichauf mit Jorge Martin (Aprilia). Aufgrund von mehr Siegen wird Marquez als Erster geführt. Marco Bezzecchi (Aprilia) hat als Dritter 33 Punkte Rückstand.
In Österreich werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Red Bull Rookies und die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups am Start sein. In beiden Serien werden an diesem Wochenende jeweils die letzten beiden Rennen der Saison 2026 ausgetragen.
Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 28 Runden sein.
Zeitplan für den Großen Preis von Österreich 2026 (MESZ):
Freitag, 18. September:
09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 19. September:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden)
16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1
16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1
Sonntag, 20. September:
08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)
15.20 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2
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