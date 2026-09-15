Österreich-GP: Der Zeitplan für das MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring

Direkt nach dem MotoGP-Wochenende in Misano geht es in wenigen Tagen auf dem Red Bull Ring in Spielberg weiter. Der Große Preis von Österreich findet dieses Mal nämlich nicht im August, sondern im September statt.

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Im Jahr 2016 kehrte die MotoGP-WM nach Österreich zurück. Mit 4,326 km gehört der Red Bull Ring zu den kürzesten im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Kurs verfügt über zehn Kurven – sieben Rechts- und drei Linkskurven – und weist erhebliche Höhenunterschiede auf. In den letzten zehn Jahren konnten in Spielberg nur Ducati (10) und KTM (2) GP-Siege erzielen. 2020 und 2021 fanden dort aufgrund der COVID-19-Pandemie jeweils zwei Grands Prix statt.

Andrea Dovizioso und Pecco Bagnaia (beide Ducati) konnten auf dem Red Bull Ring jeweils drei Sonntags-Rennen für sich entscheiden. 2025 gewann MotoGP-Champion Marc Marquez sowohl den Sprint als auch den Grand Prix. Nach seinem Doppelsieg in Misano reist der 33-jährige Spanier als WM-Führender in die Steiermark. MM93 hat 274 Punkte auf dem Konto und liegt in der Gesamtwertung gleichauf mit Jorge Martin (Aprilia). Aufgrund von mehr Siegen wird Marquez als Erster geführt. Marco Bezzecchi (Aprilia) hat als Dritter 33 Punkte Rückstand.

In Österreich werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Red Bull Rookies und die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups am Start sein. In beiden Serien werden an diesem Wochenende jeweils die letzten beiden Rennen der Saison 2026 ausgetragen.

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Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 28 Runden sein.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Spielberg: International Livestream MotoGP World Championship 18.09.2026 - 08:55

Zeitplan für den Großen Preis von Österreich 2026 (MESZ):

Freitag, 18. September:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 19. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden) 16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

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Sonntag, 20. September: