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Jorge Martin (Aprilia) rätselt: Das kostet ihn möglicherweise den WM-Titel

2019 ließ sich Jorge Martin wegen Arm-pump operieren, sieben Jahre später treten wieder Schmerzen auf. Der ehemalige MotoGP-Weltmeister überlegt, wie er damit im eng gestrickten Kalender umgehen soll.

MotoGP

Jorge Martin hat noch keinen Plan, wie es weitergeht
Jorge Martin hat noch keinen Plan, wie es weitergeht
Foto: gold & goose
Jorge Martin hat noch keinen Plan, wie es weitergeht
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Misano mitgerechnet, haben die Grand-Prix-Fahrer bis zum Saisonfinale Ende November in Valencia neun Veranstaltungen an den nächsten zwölf Wochenenden, sofern die Rennen in Katar stattfinden, was bezweifelt werden darf. Wer in der zweiten Saisonhälfte gesundheitliche Probleme bekommt, der hat kaum Erholungszeit.

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Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin klagte in Misano bereits am Freitag über Arm-pump, im Grand Prix am Sonntag wurde es so schlimm, dass der Weltmeister von 2024 von der Spitze bis auf den fünften Platz durchgereicht wurde und dadurch nicht nur einen Podestplatz verlor, sondern auch die WM-Führung an Marc Marquez (Ducati Lenovo) abgeben musste.

Das Kompartmentsyndrom ist eine Art Berufskrankheit bei Motorradrennfahrern. Die Muskelfaszien der Unterarme schwellen durch die wiederholte starke Belastung beim Beschleunigen und Bremsen an, ohne während des Rennens ausreichend Zeit zur Erholung zu haben. Dadurch treten neben Schmerzen auch Taubheit, Kribbeln und ein Spannungsgefühl auf, was es dem Fahrer erschwert, seine Hand und Finger zu bewegen. Eine Operation, die die Faszien erweitert, schafft Abhilfe.

Im Artikel erwähnt

Jorge Martin wurde schon einmal operiert

«2019 hatte ich schon mal Arm-pump und ließ mich damals auch operieren», erzählte Martin nach dem Red Bull Grand Prix von San Marino und der Riviera Rimini. «Seither hatte ich nie mehr Probleme. Aber ich weiß von anderen Fahrern, dass die Probleme nach Jahren zurückkamen und sie sich erneut operieren lassen mussten. Ich habe die Geschwindigkeit, das Motorrad und das Team, ich fühle mich bereit für den WM-Titel, es fehlt an nichts. Jetzt gibt es aber Fragen bezüglich meines Arms. Ich glaube nicht, dass ich in Österreich Probleme haben werde, das wird ein guter Test. Habe ich dort keine Schwierigkeiten, können wir weitermachen und das Thema abhaken. Treten die Probleme erneut auf, kosten sie mich möglicherweise die Meisterschaft. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass mein hervorragendes Ärzteteam die Situation richtig einschätzt und mir helfen kann, bis zum Saisonende durchzuhalten.»

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Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
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Luca Marini
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Am Freitag und Samstag kam Martin mit den Unterarmschmerzen einigermaßen klar, am Sonntag versuchte er sich mit ihnen zu arrangieren und so sanft wie möglich zu fahren. Der 28-Jährige stellte fest, dass auf dem Misano World Circuit viele Fahrer mit Arm-pump zu kämpfen haben. «Irgendwann konnte ich gar nichts mehr machen und jeder überholte mich», fasste er seine zweite Rennhälfte zusammen. «Ich konnte nicht mehr richtig am Gasgriff drehen. Misano war eine der Strecken, auf denen ich hätte attackieren können und wo ich bereit war, Risiken für den Sieg einzugehen. Dann trat das Problem auf. Es kommen aber noch ein paar Strecken, auf denen unser Motorrad extrem schnell sein wird und ich mich sehr konkurrenzfähig fühle. Alles wird davon abhängen, wie ich die kommenden Wochen überstehe und ob wir das Problem lösen können. Marc ist auf einem erstaunlichen Level, hoffentlich kann ich zurückschlagen.»

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