Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

DTM-Thriller am Sachsenring: Ben Dörr sorgt für McLaren-Triumph in Sachsen

Ein wahrer DTM-Kracher am Sachsenring: Ben Dörr triumphiert im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 im dramatischen Rennen. Thomas Preining baut auf Rang zwei seine Tabellenführung aus.

Jonas Plümer

Von

DTM

Ben Dörr sorgt für einen McLaren-Sieg
Ben Dörr sorgt für einen McLaren-Sieg
Foto: DTM//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Ben Dörr sorgt für einen McLaren-Sieg
© DTM//Gruppe C Photography//Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ben Dörr feiert seinen zweiten DTM-Sieg. Der Frankfurter gewinnt das zweite DTM-Rennen auf dem Sachsenring. Nachdem er am Lausitzring nach einer späteren Zeitstrafe gewann, ist es sein erster Triumph auf der Strecke. Der McLaren-Junior dominierte das Rennen unter schwierigen Bedingungen auf abtrocknender Strecke.

Werbung

Werbung

Thomas Preining belegt im Manthey Porsche den zweiten Rang. Damit baut der Österreicher seine Tabellenführung aus. 1,219 Sekunden fehlten dem Österreicher auf den siegreichen McLaren.

Ricardo Feller komplettiert im zweiten Porsche der Manthey-Mannschaft die Podestränge.

Im Artikel erwähnt

Der Start verzögerte sich um zehn Minuten, da im Omega die Strecke gereinigt werden musste, nachdem ein Bach über die Strecke lief. Die Unterbrechung nutzten mehrere Teams nutzten die Verzögerung für den Wechsel auf Slickreifen. Ein Großteil des Feldes startete auf profillosen Slicks in das Rennen, was sich letztendlich als richtige Entscheidung herausstellte.

Werbung

Werbung

In der Einführungsrunde fuhr Maro Engel bei der Einfahrt ins Omega durchs Kies, konnte die Fahrt aber fortsetzen.

13 Minuten vor Rennende kollidierten im zweiten Boxenstoppfenster Nicki Thiim und Jules Gounon in der ersten Kurve. Gounon blieb im Kiesbett stecken. Und auch Nicki Thiim schied nach dem Kontakt ebenfalls aus. Luca Engstler war ebenfalls verwickelt, konnte aber weiterfahren. Jules Gounon tat sich beim Unfall am Handgelenk weg und musste es Nach dem Boxenstoppfenster wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um zwei Runden verlängert.

Beim Restart drehte sich Kelvin van der Linde ins Kiesbett der ersten Kurve. Der Südafrikaner wurde von Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 abgeschossen. Das Safety Car wurde erneut auf den Kurs gerufen. Die Stewards beschäftigen sich mit dem Zwischenfall, so dass Engel noch noch eine Strafe erhalten könnte.

Ergebnis (Top 10):

Werbung

Werbung

1. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

2. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

3. Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R

4. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Werbung

Werbung

5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

7. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Werbung

Werbung

9. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Qualifying

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

39

1:01:10,777

1:19,878

25

02

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

39

+1,219

1:20,349

20

03

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+2,021

1:19,520

18

04

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

+2,293

1:20,266

13

05

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+3,245

1:20,021

14

06

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

39

+3,565

1:20,120

10

07

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+4,460

1:20,017

9

08

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

39

+4,687

1:20,413

8

09

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+5,000

1:19,753

7

10

Bastian Buus

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Bastian Buus

Land Motorsport

29

39

+5,588

1:20,356

6

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  3. Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien