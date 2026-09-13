DTM-Thriller am Sachsenring: Ben Dörr sorgt für McLaren-Triumph in Sachsen

Ben Dörr feiert seinen zweiten DTM-Sieg. Der Frankfurter gewinnt das zweite DTM-Rennen auf dem Sachsenring. Nachdem er am Lausitzring nach einer späteren Zeitstrafe gewann, ist es sein erster Triumph auf der Strecke. Der McLaren-Junior dominierte das Rennen unter schwierigen Bedingungen auf abtrocknender Strecke.

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Thomas Preining belegt im Manthey Porsche den zweiten Rang. Damit baut der Österreicher seine Tabellenführung aus. 1,219 Sekunden fehlten dem Österreicher auf den siegreichen McLaren.

Ricardo Feller komplettiert im zweiten Porsche der Manthey-Mannschaft die Podestränge.

Der Start verzögerte sich um zehn Minuten, da im Omega die Strecke gereinigt werden musste, nachdem ein Bach über die Strecke lief. Die Unterbrechung nutzten mehrere Teams nutzten die Verzögerung für den Wechsel auf Slickreifen. Ein Großteil des Feldes startete auf profillosen Slicks in das Rennen, was sich letztendlich als richtige Entscheidung herausstellte.

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In der Einführungsrunde fuhr Maro Engel bei der Einfahrt ins Omega durchs Kies, konnte die Fahrt aber fortsetzen.

13 Minuten vor Rennende kollidierten im zweiten Boxenstoppfenster Nicki Thiim und Jules Gounon in der ersten Kurve. Gounon blieb im Kiesbett stecken. Und auch Nicki Thiim schied nach dem Kontakt ebenfalls aus. Luca Engstler war ebenfalls verwickelt, konnte aber weiterfahren. Jules Gounon tat sich beim Unfall am Handgelenk weg und musste es Nach dem Boxenstoppfenster wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um zwei Runden verlängert.

Beim Restart drehte sich Kelvin van der Linde ins Kiesbett der ersten Kurve. Der Südafrikaner wurde von Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 abgeschossen. Das Safety Car wurde erneut auf den Kurs gerufen. Die Stewards beschäftigen sich mit dem Zwischenfall, so dass Engel noch noch eine Strafe erhalten könnte.

Ergebnis (Top 10):

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1. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

2. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

3. Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R

4. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

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5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

7. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

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9. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R