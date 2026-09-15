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Lewis Hamilton (Ferrari): Schlechte Nachrichten für Fans – wegen Antonelli

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton ist im 14. WM-Lauf der GP-Saison erstmals 2026 nicht ins Ziel gekommen, die Italiener suchen nach der Ursache des Bremsdefekts. Hamilton hat schlechte Nachrichten.

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Grosser Preis von Spanien auf dem Madring: Lewis Hamilton wegen Bremsdefekts ausgeschieden – die Ferrari-Fans trauten ihren Augen nicht. Der erste Ausfall in der GP-Saison 2026, der erste seit Brasilien 2025 (Kollisionsschäden nach Berührung mit dem Wagen von Carlos Sainz). Der letzte Ausfall wegen Bremsdefekts für Hamilton: Kanada 2014!

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Bei Ferrari läuft derzeit eine Untersuchung, was genau mit den Bremsen im Wagen des Briten schiefgelaufen ist. Im Verdacht steht ein Druckverlust in der Hydraulik.

Eine Nullrunde für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton und gleichzeitig der Sieg von Kimi Antonelli, das hat Auswirkungen auf den WM-Verlauf: Hamilton liegt nun schon 101 Punkte hinter dem Italiener.

Im Artikel erwähnt

Lewis sagt zwar: «So lange die mathematische Chance da ist, gebe ich nicht auf.» Aber natürlich ist der siebenfache Weltmeister lange genug im Geschäft, um zu wissen – solch ein Rückstand ist gegen einen Rivalen nur dann möglich, wenn das eigene Auto richtig schnell ist.

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Doch in der Regel ist der Mercedes schneller als der Ferrari, und die Italiener müssen sich oft auch hinter McLaren anstellen.

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Hamilton am Madring: «Ich sehe nichts, was Kimi Antonelli und Mercedes aufhalten könnte. Sie haben 2026 einen phänomenalen Job gemacht und verdienen den WM-Titel.»

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

56

+1 Runde

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