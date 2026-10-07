Mike Conway gibt Rücktritt zum Saisonende 2026 bekannt

Mike Conway tritt zum Ende der aktuellen FIA WEC-Saison 2026 zurück. Somit wird der Brite noch genau zwei Rennen in der Sportwagen-WM (FIA WEC) bestreiten. Das sind die Läufe in Barcelona-Catalunya und in Monza. «Es war ein langer Weg bis hierher, auf den ich wirklich stolz bin. Es war eine sehr emotionale Reise mit vielen Höhen und Tiefen und Stationen in verschiedenen Rennserien, bis hin zu den letzten 13 Saisons bei Toyota - ein Team, das für mich wirklich zu einer Heimat geworden ist», erklärte Conway in einem emotionalen Video auf Social Media.

Werbung

Werbung

Conway machte sich zunächst im Formelsport einen Namen und saß sogar zu Testfahrten im Formel-1-Cockpit. Den finalen Durchbruch erlebte er dann in der amerikanischen IndyCar-Serie. 2013 ging es schließlich in den Sportwagen. Nach Erfolgen im LMP2 wechselte er 2014 ins Toyota-Cockpit in der FIA WEC. Seit 2015 ist der Stammfahrer beim japanischen Hersteller.

Dabei fuhr er zu großen Titeln. In den Saisons 2019/20 sowie 2021 holte Conway die Fahrer-WM in der FIA WEC. Dazu kamen die beiden Triumphe bei den 24 Hours of Le Mans in den Jahren 2021 und 2026. «Es war mir eine Freude, so viele Jahre lang gemeinsam mit Mike im Auto mit der Startnummer 7 Rennen zu fahren», meint Teamkollege und mittlerweile auch Teamchef Kamui Kobayashi. «Wir haben viele emotionale Momente miteinander geteilt, insbesondere in Le Mans. Einige meiner schönsten Erinnerungen aus dem Rennsport sind mit Mike verbunden. Er war ein großartiger Teamkollege – nicht nur, was Schnelligkeit und Konstanz angeht, sondern auch auf menschlicher Ebene. Er ist für viele von uns zu einem Freund geworden, und wir werden ihn im Team vermissen. Doch im Motorsport währt nichts ewig, und wir alle wünschen Mike einen wohlverdienten und glücklichen Ruhestand im Kreise seiner Familie.»