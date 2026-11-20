Großer Aufschlag von Ferrari auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Denn dort findet aktuell das sogenannte Finali Mondiali Ferrari statt – und das ist ein Event der Superlative, das eigentlich jeder Motorsport-Fan einmal miterleben haben müsste. Rund um die Strecke ist alles in Rot dekoriert und überall gibt es nicht nur spannende Benzin-Gespräche, sondern auch richtig viel Motorsport-Kompetenz. Die Stars sind aber natürlich die Autos – was auch sonst.

Werbung

Werbung

Grundsätzlich stellt das Event die letzte Saison-Station der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe und der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America statt. Das sind die beiden kontinentalen Markenpokale der Mythos-Marke. Dazu kommt auch noch das Ferrari Challenge Finali Mondiali. Das ist (wie der Name schon sagt) das Weltfinale, an dem alle Piloten aus den einzelnen Ferrari Challenges zusätzlich noch teilnehmen können, wenn sie es wollen. Gefahren wird dabei mit dem Ferrari 296 Challenge.

Damit nicht genug: Zusätzlich gibt es auch noch die so spektakulären Rennwagen aus dem Ferrari-XX-Programm. Das sind der FXX, der FXX-K und der 599XX. Von allen drei Rennern gibt es zudem noch eine Evo-Version. Des weiteren ist das F1 Clienti-Programm mit dabei. Dabei handelt es sich um ehemalige Formel 1-Rennwagen aus Maranello. Ähnlich ist auch der ebenfalls anwesende Club Competizioni GT zu verstehen, bei dem sich frühere GT-Rennwagen von Ferrari auf der Strecke treffen.

Weiteres Highlight ist das Sport Prototipi Clienti-Programm. Hier geben etliche 499P Modificata zusammen auf der Strecke Vollgas. Der 499P Modificata ist die Ableitung des 499P. Mit dem 499P ist Ferrari bekanntlich erfolgreich in der Hypercar-Klasse der FIA WEC unterwegs. All das Spektakel lassen sich natürlich auch die Ferrari-Werksfahrer nicht entgehen.

Werbung

Werbung

«Ich freue mich sehr, hier beim Finali Mondiali Ferrari zu sein. Es ist schon mein persönlich zehntes Finali Mondiali Ferrari. Dass ich dieses Jubiläum auf meiner Hausstrecke in Barcelona feiern kann, ist sehr speziell», erzählt der spanische Lokalmatador Miguel Molina, der in der FIA WEC im 499P sitzt und damit 2024 auch die 24 Hours of Le Mans gewonnen hat. «Das Finali Mondiali Ferrari ist ein Wochenende, an dem die Leute Ferrari genießen können und verstehen können, was genau die Ferrari-Familie ausmacht. Es ist eine klasse Gelegenheit, all die motorsportlichen Aktivitäten zu erleben – und natürlich gibt es viele Autos zu sehen.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Teamkollege in der FIA WEC von Molina ist Nicklas Nielsen. Der Däne hat ein besonderes Verhältnis zu den Markenpokalen von Ferrari, da er 2018 der europäische Champion wurde. «Die Ferrari Challenge war natürlich sehr wichtig für meine Rennfahrer-Karriere. Damals war es die einzige Gelegenheit für mich, Motorsport zu betreiben. Seinerzeit hätte ich nie zu Träumen gewagt, dass sich meine Karriere dann so entwickeln würde», meint der Däne. «Somit bin ich immer noch froh, dass ich die Ferrari Challenge damals gefahren bin. Es freut mich, dass die Serie noch immer so stark unterwegs ist.»

Erstmals als offizieller Ferrari-Werksfahrer erlebt Philip Hanson das Finali Mondiali. Der Brite fährt in der FIA WEC den (gelben) von AF Corse eingesetzten 499P mit Robert Kubica und Yifei Ye. «Ich bin der Neue im Team. Es ist natürlich ein Privileg, hier zu sein», blickt er auf das Event. «Es gibt so viele Autos anzuschauen – beispielsweise auch die historischen F1-Renner. Ferrari hat wirklich ein unglaubliches motorsportliches Erbe.»