Ferrari bindet einen seiner schnellsten Piloten: Alessandro Pier Guidi wird der Mythos-Marke aus Maranello weiter erhalten bleiben. Denn seit Vertrag als Werksfahrer wurde verlängert. Er ist schon seit 2017 bei Ferrari an Bord und hat große Erfolge eingefahren. «Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass ich meine Partnerschaft mit Ferrari – einem Team, das für mich im Laufe der Jahre zu einer Familie geworden ist – verlängere», so Pier Guidi. «Ich trage schon lange das Ferrari-Rot und bin stolz darauf, diese Farben auch weiterhin zu vertreten. Ich hoffe, dass wir gemeinsam an unsere bisherigen Erfolge anknüpfen und noch weitere Siege sowie Titel erringen können.»

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Ganz oben in der Liste der Erfolge steht natürlich der Triumph bei den 24 Hours of Le Mans im Jahre 2023 im Ferrari 499P zusammen mit James Calado und Antonio Giovinazzi. Das Trio wurde 2025 auch Fahrer-Weltmeister in der FIA WEC. Ebenfalls in der WEC sicherte sich Pier Guidi bereits in den Jahren 2017, 2021 und 2022 den Weltmeistertitel in der LMGTE Pro-Klasse – jeweils am Steuer des 488 GTE, den er sich mit Calado teilte. In all diesen Saisons gewann Ferrari zudem den Weltmeistertitel in der Herstellerwertung.

Damit nicht genug: 2019 und 2021 holte er Klassensiege in Le Mans. 2014 und 2024 gab es Klassensiege bei den 24h Daytona. Zu den Highlights zählen auch der Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps im Jahr 2021 sowie Klassensiege bei Rennen in den Ardennen in den Jahren 2015 und 2012.

«Mit Alessandro haben wir Ergebnisse erzielt, die in die Geschichte von Ferrari und des Motorsports eingegangen sind. Die 24 Hours of Le Mans 2023 sind ein treffendes Beispiel dafür: Wir kehrten mit dem 499P in den Kampf um den Gesamtsieg zurück – und gewannen gleich bei unserem ersten Anlauf. Hinzu kommen die Weltmeistertitel für Fahrer und Hersteller, die wir 2025 für Maranello errungen haben. Dies sind nur einige der denkwürdigsten Beispiele aus einer langen Reihe von Meilensteinen, die wir gemeinsam erreicht haben», lobt sein Boss Antonello Coletta (Global Head of Endurance and Corse Clienti).

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