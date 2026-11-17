Die FIA WEC blickt bereits voller Spannung auf die Saison 2027. Dann werden mit McLaren und Ford zwei neue Hersteller in der Hypercar-Klasse unterwegs sein. Ford hat nun den Ersatzfahrer für das Aufgebot bestätigt. Dabei handelt es sich um Tom Dillmann. Der Franzose hat schon etliche Erfahrungen im Prototypen-Sport gesammelt und war bereits in der LMP1-, LMP2-, und Hypercar-Klasse unterwegs.

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«Zu einem so spannenden Zeitpunkt in der Motorsportgeschichte von Ford Racing Teil des Teams zu werden, ist eine großartige Gelegenheit. Ford blickt in Le Mans auf eine beeindruckende Historie zurück. Nun zu dem Team zu gehören, das die Marke mit dem blauen Oval in die Königsklasse des Langstreckensports zurückbringt, macht mich sehr stolz», erklärt er. «Ich weiß, wie hart umkämpft die Hypercar-Klasse ist und wie groß die Herausforderung ist, die vor uns liegt. Doch genau das macht diese Chance so reizvoll. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in das Programm einzubringen und alles in meiner Macht stehende zu tun, um zum Erfolg von Ford Racing beizutragen.»

Ob Dillmann überhaupt Rennen mit dem (noch immer namenlosen) Hypercar von Ford bestreiten wird, steht nicht fest, da er ja lediglich Ersatzfahrer ist. Die sechs Stammfahrer sind Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller und Nick Yelloly. Das Testprogramm von Ford Racing fand bislang in Europa statt. Fünf der sechs geplanten Tests wurden bereits absolviert. Der letzte Test steigt in den kommenden Tagen im Motorland Aragón. Dort wird Dillmann zum Team stoßen. Die nächste Phase Entwicklungsprogramms wird dann in den USA durchlaufen.

«Tom weiß, was es braucht, um auf diesem Niveau mitzuhalten. Er genießt einen ausgezeichneten Ruf für seine Entwicklungsarbeit sowie für seine Fähigkeit, detailliertes und konstruktives Feedback zu geben», so Dan Sayers (Ford Racing Hypercar Program Manager). «Wir bauen dieses Programm mit dem klaren Ziel auf, jede Position mit den jeweils richtigen Personen zu besetzen – und die Rolle des Ersatzfahrers ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Tom wird für unsere Fahrer und unser Ingenieurteam eine wertvolle Bereicherung sein, während wir uns den Herausforderungen unserer ersten Hypercar-Saison stellen.»

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