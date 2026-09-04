Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

So gibt es die FIA WEC aus Austin im Fernsehen und Stream

Das fünfte Event der FIA WEC 2026 steht vor der Tür. In Austin bilden 17 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

FIA WEC

Der BMW M Hybrid V8
Der BMW M Hybrid V8
Foto: Moy / XPB Images
Der BMW M Hybrid V8
© Moy / XPB Images

Werbung

Werbung

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem fünften Saisonlauf 2026. Schauplatz ist der Circuit of the Americas in Austin/Texas (USA). Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Werbung

Werbung

Start der sechs Stunden von Austin, die auch unter dem Namen «Lone Star Le Mans» laufen, ist am Sonntag (6. September 2026) um 20:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 2:00 Uhr (MESZ) am Montagmorgen zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Austin im Fernsehen

Das Rennende wird bei Eurosport1 in Teilen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 23:00 bis 02:30 Uhr. Es gilt somit also lange aufzubleiben.

Die WEC aus Austin im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Austin zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 19:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 19:30 und 02:30 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am Samstag (5. September 2026) das dritte freie Training von 17:50 bis 19:10 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 21:50 bis 23:25 Uhr.

Werbung

Werbung

Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (5. September 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntag dann das Rennen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jonny Edgar

76

2

Nicky Catsburg

72

3

Ben Keating

54

4

Riccardo Pera

49

4

Richard Lietz

49

4

Yasser Shahin

49

5

Anthony McIntosh

43

5

Daniel Harper

43

5

Parker Thompson

43

6

Charlie Eastwood

43

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle FIA WEC Events
  • Vergangen

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • 6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • 6 Hours of Barcelona

    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. 6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. 6 Hours of Barcelona

    16.–18.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM