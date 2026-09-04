So gibt es die FIA WEC aus Austin im Fernsehen und Stream

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem fünften Saisonlauf 2026. Schauplatz ist der Circuit of the Americas in Austin/Texas (USA). Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Werbung

Werbung

Start der sechs Stunden von Austin, die auch unter dem Namen «Lone Star Le Mans» laufen, ist am Sonntag (6. September 2026) um 20:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 2:00 Uhr (MESZ) am Montagmorgen zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Austin im Fernsehen

Das Rennende wird bei Eurosport1 in Teilen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 23:00 bis 02:30 Uhr. Es gilt somit also lange aufzubleiben.

Die WEC aus Austin im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Austin zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 19:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 19:30 und 02:30 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am Samstag (5. September 2026) das dritte freie Training von 17:50 bis 19:10 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 21:50 bis 23:25 Uhr.

Werbung

Werbung

Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (5. September 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntag dann das Rennen.