Das wäre ein Paukenschlag: Ten Kate Yamaha verhandelt mit Domi Aegerter
Mit zwei WM-Titeln, 27 Siegen und 35 Podestplätzen ist der Schweizer Dominique Aegerter der erfolgreichste Yamaha-Fahrer in der Supersport-Klasse. Wird das Dreamteam für 2027 wiedervereint?
Seit dem 16. Juli wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com, dass sich die Wege von Domi Aegerter und dem Supersport-WM-Werksteam von Kawasaki
Dominiques Bruder Kevin, der sich seit Jahren um das Management des Routiniers aus Rohrbach im Kanton Bern kümmert, eruiert schon länger sämtliche Möglichkeiten für 2027. Fest steht: Aegerter kann nicht in die Superbike-WM zurückkehren. Die attraktiven Möglichkeiten in der Supersport-Klasse sind auch überschaubar.
Wird das Dreamteam wiedervereint?
Wie SPEEDWEEK.com am Donnerstag in Magny-Cours herausfand, bahnt sich eine Sensation an. Die Verhandlungen zwischen Aegerter und dem Team Ten Kate Yamaha sind so weit fortgeschritten, dass bereits über Details wie die Crew-Besetzung gesprochen wird.
Das erfolgreichste Team der Supersport-WM und der Schweizer haben in den Saisons 2021 und 2022 zusammen Geschichte geschrieben, als sie in 44 Läufen 27 Siege und 35 Podestplätze eroberten und beides Mal souverän den Titel einsackten. Aegerter ist damit Yamahas erfolgreichster Fahrer in der mittleren Hubraumkategorie.
Nach den drei schwierigen Jahren in der Superbike-WM, wo Aegerter bei Yamaha nie das beste Material hatte und zudem von mehreren Verletzungen gebremst wurde, und dem Pleitejahr mit Kawasaki, ist die Rückkehr zu Ten Kate die beste Chance, sich zu rehabilitieren.
Stolpersteine und Mitbewerber
Bevor der Vertrag unterschrieben werden kann, müssen noch ein paar Stolpersteine aus dem Weg geräumt und eine für beide Seiten wirtschaftlich akzeptable Grundlage geschaffen werden. Außerdem ist Aegerter nicht der Einzige, der diesen Platz haben möchte.
Yamaha-Insider gehen davon aus, dass der Vertrag mit Can Öncü verlängert wird und der Türke, vor Magny-Cours WM-Vierter, eine weitere Saison im niederländischen Spitzenteam fährt. Und sollte sich Yamaha Japan entscheiden, dem hoffnungslosen Yuki Okamoto eine weitere Chance zu geben, wird der 23-Jährige wohl eine dritte Saison bei Ten Kate fahren, trotz mickrigen drei Punkten in diesem Jahr. Ebenfalls ein Kandidat für den Sitz ist der 20-jährige Australier Harrison Voight.
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