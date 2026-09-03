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Das wäre ein Paukenschlag: Ten Kate Yamaha verhandelt mit Domi Aegerter

Mit zwei WM-Titeln, 27 Siegen und 35 Podestplätzen ist der Schweizer Dominique Aegerter der erfolgreichste Yamaha-Fahrer in der Supersport-Klasse. Wird das Dreamteam für 2027 wiedervereint?

Supersport-WM

Dominique Aegerter und Ten Kate Yamaha waren ein Traumteam
Dominique Aegerter und Ten Kate Yamaha waren ein Traumteam
Foto: gold & goose
Dominique Aegerter und Ten Kate Yamaha waren ein Traumteam
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Seit dem 16. Juli wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com, dass sich die Wege von Domi Aegerter und dem Supersport-WM-Werksteam von Kawasaki nach dieser Saison trennen. «Wir haben mit Dominique alles versucht, aber es funktioniert nicht auf unserer Maschine», sagte Teamchef Manuel Puccetti damals. «Als Domi von der MotoE in die Supersport-WM kam, konnte er sich sehr flott umstellen und war in beiden Klassen hervorragend und superschnell. Deshalb hatte ich erwartet, dass er sich besser schlagen kann. Aber nach drei Jahren in der Superbike-WM hat er wahrscheinlich noch keinen Weg gefunden, sich an dieses Motorrad anzupassen. Oder unser Team hat den Weg nicht gefunden, ihm das perfekte Bike zu geben – ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er mit einem hubraumstärkeren Bike bessere Leistungen bringen könnte.»

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Dominiques Bruder Kevin, der sich seit Jahren um das Management des Routiniers aus Rohrbach im Kanton Bern kümmert, eruiert schon länger sämtliche Möglichkeiten für 2027. Fest steht: Aegerter kann nicht in die Superbike-WM zurückkehren. Die attraktiven Möglichkeiten in der Supersport-Klasse sind auch überschaubar.

Wird das Dreamteam wiedervereint?

Wie SPEEDWEEK.com am Donnerstag in Magny-Cours herausfand, bahnt sich eine Sensation an. Die Verhandlungen zwischen Aegerter und dem Team Ten Kate Yamaha sind so weit fortgeschritten, dass bereits über Details wie die Crew-Besetzung gesprochen wird.

Im Artikel erwähnt

Das erfolgreichste Team der Supersport-WM und der Schweizer haben in den Saisons 2021 und 2022 zusammen Geschichte geschrieben, als sie in 44 Läufen 27 Siege und 35 Podestplätze eroberten und beides Mal souverän den Titel einsackten. Aegerter ist damit Yamahas erfolgreichster Fahrer in der mittleren Hubraumkategorie.

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Nach den drei schwierigen Jahren in der Superbike-WM, wo Aegerter bei Yamaha nie das beste Material hatte und zudem von mehreren Verletzungen gebremst wurde, und dem Pleitejahr mit Kawasaki, ist die Rückkehr zu Ten Kate die beste Chance, sich zu rehabilitieren.

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Stolpersteine und Mitbewerber

Bevor der Vertrag unterschrieben werden kann, müssen noch ein paar Stolpersteine aus dem Weg geräumt und eine für beide Seiten wirtschaftlich akzeptable Grundlage geschaffen werden. Außerdem ist Aegerter nicht der Einzige, der diesen Platz haben möchte.

Yamaha-Insider gehen davon aus, dass der Vertrag mit Can Öncü verlängert wird und der Türke, vor Magny-Cours WM-Vierter, eine weitere Saison im niederländischen Spitzenteam fährt. Und sollte sich Yamaha Japan entscheiden, dem hoffnungslosen Yuki Okamoto eine weitere Chance zu geben, wird der 23-Jährige wohl eine dritte Saison bei Ten Kate fahren, trotz mickrigen drei Punkten in diesem Jahr. Ebenfalls ein Kandidat für den Sitz ist der 20-jährige Australier Harrison Voight.

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