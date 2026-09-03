Lewis Hamilton (Ferrari): «Michael Schumacher ist bis heute ein Vorbild»

Das erste Monza-GP-Wochenende von Lewis Hamilton in Rot verlief 2025 eher mittelprächtig: Fünfter in der Quali, Sechster im Rennen. 2026 tritt ein ganz anderer Lewis Hamilton auf – die Tifosi dürfen träumen.

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Jahrelang ist Lewis Hamilton, zunächst als McLaren- und später als Mercedes-Fahrer, von den Tifosi in Monza bedrängt worden: «Luigi, wann endlich kommst du zu Ferrari?»

Luigi wechselte zur Saison 2025 hin nach Maranello, aber sein Debüt in Monza war ernüchternd: blasser Fünfter im Abschlusstraining, Platz 6 im Grand Prix. Hamilton hatte Mühe, sich an den Rennwagen und auch ans Team zu gewöhnen.

2026 erleben wir einen ganz anderen Hamilton: Der Brite hat in Barcelona sein erstes Rennen in Rot gewonnen (so wie Michael Schumacher dreissig Jahre vor ihm), er lag zeitweise auf dem zweiten WM-Rang, und er hat dem pfeilschnellen Charles Leclerc den Schneid abgekauft.

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Hamilton findet: «Monza ist immer spannend. Es ist das schnellste Rennen der Saison. Letztes Jahr hatten wir kein Auto, mit dem wir um den Sieg kämpfen konnten, dieses Jahr glaube ich schon. Wir werden alles geben!»

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Morgen Monza: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 04.09.2026 - 12:15

«Mein Sieg in Barcelona war fantastisch, aber ich schaue immer nach vorne. Mein Ziel ist es, etwas zu erreichen, was noch niemandem gelungen ist: mit zwei Spitzenteams Weltmeister werden und danach Ferrari zur Spitze zurück führen.»

Zur Ehrung von Ferrari für den grossen Michael Schumacher an diesem Wochenende in Monza sagt Hamilton: «Ich trage wegen ihm sieben Sterne auf der Kleidung, das passt, denn ich selber habe ja auch sieben WM-Titel.»

«Das sind schöne Gesten von Ferrari: Vor einem Jahr haben wir einen Knicks vor Niki Lauda gemacht, 60 Jahren nach seinem WM-Titel hier in Monza, nun einen vor Michael, dreissig Jahre nach seinem Monza-Sieg mit Ferrari. Ich habe Schumacher als Knirps vor dem TV-Schirm verfolgt, und damals ist mir durch den Kopf gegangen – wie wäre es wohl, wie er in einem Ferrari anzutreten?»

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«Jahre später hatte ich das Privileg, mit Michael Schumacher die Rennstrecke zu teilen. Das bedeutet mir viel. Schumacher ist für unzählige Rennfahrer ein Vorbild, bis heute. Und heute bin ich selber Ferrari-Fahrer und spüre die Begeisterung der Fans. Das ist einzigartig.»

Zum verbesserten Ferrari-Motor meint Hamilton: «Alles hilft, um der Spitze näherzukommen. Wir arbeiten unermüdlich daran, uns zu verbessern. Die Stimmung im Rennwagenwerk ist pure Elektrizität. Das ist anders als vor einem Jahr, als wir uns noch nicht ganz klar waren, was genau wir unternehmen wollen. Das wissen wir nun. Ich glaube fest daran, dass Ferrari alle Zutaten besitzt, um wieder Weltmeister zu werden.»

«Ich sehe einen Formel-1-Rennstall als ein Riesenschiff, und es gehört zu meinen Aufgaben, dem Team zu helfen, dieses Schiff auf Siegerkurs zu bringen.»

«Ich konnte 2025 viele meiner Ideen nicht umsetzen, einerseits, weil wir unter dem Kostendeckel arbeiten, zum zweiten, weil wir 2026 ein anderes Auto haben, zum dritten, weil ich die Mitarbeiter zuerst davon überzeugen musste, dass meine Vorschläge mindestens eine Überlegung wert, wenn nicht besser sind.»

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