Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Alonso (Aston Martin-Honda): «Wir kennen den Schuldigen, sind nicht blind»

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hatte schon nach dem ersten Quali-Segment Feierabend. Der 45-jährige Spanier ist frustriert und stöhnt: «Wir kennen alle den Schuldigen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Fernando Alonso
Fernando Alonso
Foto: XPB
Fernando Alonso
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das stolze Aston Martin nach dem ersten Monza-Qualisegment auf den letzten Rängen, das schmerzt. Fernando Alonso nach Q1 nur auf Platz 21, Lance Stroll Letzter. Übler geht’s nicht.

Werbung

Werbung

Der 32-fache GP-Sieger Alonso: «Wir wussten, Monza wird für uns die schlechteste Strecke, vielleicht mi Ausnahme von Las Vegas. Wir verlieren massiv Zeit, auf den Geraden haben wir ein grosses Defizit. Die Daten sind eindeutig, wir sind nicht blind. Wir müssen an der Leistung arbeiten, und es gibt klare Ziele für nächstes Jahr.»

«Unser Chassis ist sehr gut, das haben wir auf dem Hungaroring und in Zandvoort gesehen. Es gibt Strecken, die uns besser liegen, aber auch das macht mir dieses Jahr nicht allzu grosse Sorgen, weil wir ohnehin hinten im Feld stehen.»

Im Artikel erwähnt

«Wenn sich die Gelegenheit ergibt, einen weiteren Punkt zu holen, gut. Wenn nicht, auch gut. Das wird unsere Mentalität für ein besseres 2027 nicht ändern. Wir sind nicht dort, wo wir sein sollten, und alles ist für uns gerade ein Berg – es gibt so viele Dinge, die wir verbessern müssen. Beim Chassis haben wir die Richtung gefunden, um uns nächstes Jahr zu verbessern, aber beim Motor müssen wir dasselbe tun.»

Werbung

Werbung

Alonso über Honda: «Wir fahren hier 90 Prozent der Runde mit Vollgas. Ja, wir haben uns verbessert, vor allem in Sachen Fahrbarkeit, aber das wird man eher in Madrid oder Singapur merken. In Monza ist Leistung halt wichtiger als Fahrbarkeit.»

TV-Programm

Das Energie-Management mit den 2026er Autos ist anhaltend Fragezeichen und Ärgernis zugleich. Denn Alonso weist darauf hin: «Mit diesen Hybridautos im Tempel der Geschwindigkeit zu fahren, das ist merkwürdig. In Barcelona erreichen wir 360 Kilometer pro Stunde und 355 in Ungarn, auf jenen zwei Strecken haben wir kein Problem mit genügend elektrischer Power. Hier sind es etwa 312. Sorry, aber das ist doch nicht mehr der Tempel der Geschwindigkeit.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

06

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

08

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

10

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien