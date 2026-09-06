Nach der Euro Moto geht was am Nürburgring: Familientag, Rennsport und mehr

Für die Fans der Euro Moto und ihrer Rahmenklassen geht die Reise von der Eifel in gut zwei Wochen ins Badische. Dann wird auf dem Hockenheimring das Finale der Serie für dieses Jahr ausgetragen. Am Nürburgring machen die Motorradfahrer wieder Platz für Familien, Jobbörse und Vierräder aller Art.

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Familientag am Nürburgring – Action, Spaß & viele Erlebnisse

Am 25. Oktober 2026 verwandelt sich der Nürburgring erneut in eine Erlebniswelt für Groß und Klein: Von 10:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Fans beim Familientag ein cooles Programm voller spannender Mitmachaktionen, mitreißender Shows und toller Überraschungen – und das bei freiem Eintritt. Ob im überdachten ringboulevard, im neuen Bowlingcenter ringbowling, im ringcarré oder auf der Schnuppertribüne mit Blick auf die Rennstrecke – die Destination Nürburgring bietet für jede Generation das passende Abenteuer.

Die Liste der Angebote ist lang

Kostenloser Zugang zur Schnuppertribüne, mit Blick auf das Oldtimer Festival. In diesem Jahr erwarten die Besucher spektakuläre Oldtimer, klassische Formelwagen und faszinierende Prototypen auf der Sprintstrecke.

Große Bühnenshow mit RPR1-Moderation:

Maskottchen ‚Legend‘ und seine Freunde, Summi, RPR-Bär, Katta & Ingo, sowie Mini Monti und Jolinchen, Fußballartist Jannik Freestyle, Mitmach-Musiker Uwe Reetz und mitreißendes Cheerleading.

Mitmachstände u.a. von der Rhein-Zeitung, RPR1, Junior Uni Daun, der AOK, Schauinsland Reisen und dem Nürburgring

Probesitzen im echten Formelfahrzeug – Rennfeeling garantiert!

Spielspaß mit Kattas Spielemobil & mit den Maskottchen Katta & Ingo

Motorrad-Trial-Show des AAC Bad Neuenahr

Fahrspaß beim Kartslalom des MSC-Adenau

Feuerwehr, Polizei & Rettungsdienst mit echten Einsatzfahrzeugen zum Anfassen

Noch mehr Action mit Bowling-Spaß, Kart-Action, Backstage-Tour für Familien, Glücksrad, Hüpfburg & Gewinnspiele

Kostenfreies Parken beim Familientag

Die Parkplätze B1 sowie A6 bis A8 stehen am Familientag kostenfrei zur Verfügung. Von dort aus gelangt man in wenigen Gehminuten über die Fußgängerbrücken zur Aktionsfläche auf dem ringboulevard und der Schnuppertribüne. Einfach der Beschilderung vor Ort folgen! Zusätzlich steht das Parkhaus, Einfahrt links neben dem infocenter, gegen Gebühr zur Verfügung

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Jobmesse powered by Nürburgring 11. bis 12. September 2026

Am 11. und 12. September dreht sich im ringboulevard jeweils von 10 bis 16 Uhr alles um Karriere, Ausbildung und berufliche Perspektiven. Mehr als 30 Aussteller präsentieren bei der Jobmesse powered by Nürburgring ihre vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten. Mit dabei sind Unternehmen und Institutionen aus unterschiedlichsten Branchen – darunter Bundespolizei, Bundeswehr, dm, Manthey, Köllemann, Schnorpfeil und Strabag. Eine große Jobwall zeigt zudem aktuelle Stellenausschreibungen der teilnehmenden Arbeitgeber. Am Freitag besuchen auch Klassen verschiedener Partnerschulen aus der Region die Messe. Der Eintritt zur Jobmesse ist frei.

Thema der Woche MotoGP-Grid 2027: Fast ein Viertel der Fahrer neu – Auswirkungen auf SBK Das MotoGP-Startfeld 2027 bekommt fünf neue Stammfahrer, mindestens drei der Abservierten werden in die Superbike-WM wechseln. Die Leidtragenden davon sind Alvaro Bautista und Danilo Petrucci. Weiterlesen

ADAC Ravenol Nürburgring Langstrecken-Serie 12. bis 13. September 2026

Parallel zur Jobmesse wartet nebenan auf der Rennstrecke Langstrecken-Action im Doppelpack. Die ADAC Ravenol Nürburgring Langstrecken-Serie tritt zum Double-Header an: Zwei Vier-Stunden-Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen – jeweils eines am Samstag und Sonntag, mit mehr als 100 Rennwagen in verschiedensten Klassen. Tagestickets sind bereits ab 25,00 Euro erhältlich (Kinder bis einschließlich 14 Jahre frei) und beinhalten den Zugang zu den geöffneten Tribünen, dem Fahrerlager sowie zum Pit- und Gridwalk. Wer das Wochenende exklusiv gestalten möchte, sichert sich ein Race&Lunch-Ticket ab 190,00 Euro oder eines der VIP-Pakete ab 285,00 Euro inklusive Bustour über die Strecke.

ADAC 1000km-Rennen 18. bis 20. September 2026

Es ist das PS-Wochenende einer wahren Motorsport-Ikone am Nürburgring: Das ADAC 1000km-Rennen. Gleich mehrere Rennen lassen auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife die Herzen von Nostalgikern höherschlagen. Das Teilnehmerfeld reicht von Tourenwagen und Youngtimern der 60er-Jahre bis hin zu den Ikonen der frühen 2000er. Neben den Hauptläufen sorgen Rennen der Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft (DHLM), die Tourenwagen Golden Ära oder der Porsche Transaxle Cup für spektakuläre Starterfelder. Der Grid Walk kurz vor dem Start sowie der freie Zugang zu allen Tribünen, Boxendach und Fahrerlager machen das Event hautnah erlebbar. Tagestickets im Vorverkauf starten ab 20,00 Euro (Kinder bis 15 Jahre frei), das Wochenend-Kombi-Ticket gibt es ab 35,00 Euro. VIP-Erlebnisse sind ab 290,00 Euro buchbar.

Die Euro Moto sieht man vom 25. bis 27. September 2026 auf dem Hockenheimring wieder.

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