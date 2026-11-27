Für Yamaha war die Superbike-WM 2026 die schlechteste seit der werkseitigen Rückkehr vor elf Jahren. Kein einziger Yamaha-Pilot schaffte es in der Gesamtwertung in die Top-10; tatsächlich wurde selbst Aushängeschild Andrea Locatelli nur WM-Zwölfter.

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Da ein neues Motorrad nicht in Sicht ist, hofft Yamaha auf die diversen Änderungen für die Superbike-WM 2027, um an die Spitze zurückzukehren. So könnte der Hersteller, der den Umstieg auf die Reifen von Michelin am besten meistert, zumindest zu Saisonbeginn einen Vorteil haben.

Der zweitägige Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche war für Yamaha der Beginn der Vorbereitungen auf die neue Saison. Da Neuzugang Jack Miller noch in der MotoGP im Einsatz ist, wird der Australier erst beim nächsten Test dabei sein. Locatelli war daher der einzige Superbike-Pilot von Yamaha beim Test.

«Dies war unser erster richtiger Test mit den Michelin-Reifen und den neuen Carbon-Keramik-Bremsen, und bei beiden Komponenten läuft es konstant und vorhersehbar, insbesondere mit einem ausgezeichneten Gefühl am Vorderreifen – daher war dies eine positive Gelegenheit, Vertrauen aufzubauen», erzählte Teamchef Paul Denning. «Andrea hat großartige Arbeit geleistet: Er fuhr an den beiden Tagen 163 Runden, ohne einen einzigen Fehler zu machen, und gab stets sein Bestes, um uns dabei zu helfen, den Test effektiv zu gestalten. Wir hatten für diesen Test noch nicht das endgültige Motorrad nach der Spezifikation für 2027, und in Valencia stehen weitere Updates an, aber dies war eine gute Ausgangsbasis für den Start in die neue Saison 2027.»

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Andrea Locatelli und Damiano Evangelista Foto: Yamaha/GeeBee Imaqes Andrea Locatelli und Damiano Evangelista © Yamaha/GeeBee Imaqes

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Für Locatelli war der Jerez-Test zudem die erste Gelegenheit, mit seinem neuen Crew-Chief Damiano Evangelista in seiner Box. Die beiden kennen sich bereits. In 1:39,610 min büßte der Italiener 0,623 sec auf die Testbestzeit von Axel Bassani (Bimota) ein.

«Ich bin sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit – wir haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet. Daher kenne ich ihn sehr gut, und ich freue mich sehr über diesen Wechsel. Es sieht so aus, als würden wir gut harmonieren und uns auf die Aufgabe konzentrieren», lobte Locatelli die personelle Änderung in seinem Team. «Wir haben viele Runden absolviert, was positiv ist. Sicherlich müssen wir uns noch verbessern, aber wir haben viel gelernt. Es war auch das erste Mal, dass wir wirklich Vollgas gegeben haben, um uns auf die neue Saison und die neuen Michelin-Reifen vorzubereiten. Daher ist das Gefühl von Anfang an gut. Es war ein ordentlicher erster Tag, ein volles Programm mit vielen Runden auf den Reifen, und wir wissen nun, wo wir Schwierigkeiten hatten und woran wir arbeiten müssen.»

Yamaha reist nun weiter nach Valencia, wo auf dem Circuit Ricardo Tormo am 9. und 10. Dezember ein weiterer Test stattfindet – dann mit Jack Miller.

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Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 2

Pos Fahrer (Motorrad) Zeit Diff 1. Axel Basani (Bimota) 1:38,987 min 2. Alex Lowes (Bimota) 1:39,118 + 0,131 min 3. Michael vd Mark (BMW) 1:39,368 + 0,381 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:39,435 + 0,448 5. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:39,610 + 0,623 6. Jake Dixon (Honda) 1:39,717 + 0,730 7. Sam Lowes (Ducati) 1:41,246 + 2,259 8. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:42,520 + 3,533 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42,873 + 3,886 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43,090 + 4,103

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 1