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Audi-Chef von Nico Hülkenberg behauptet: «Rennstall ist wie Ferrari 1995»

Der langjährige Ferrari-Technikleiter und -Teamchef Mattia Binotto (56) spricht als heutiger Projektleiter des F1-Rennstalls von Audi über die Fortschritte: «Unser Rennstall ist wie Ferrari 1995.»

Formel 1

Nico Hülkenberg auf dem Hungaroring
Nico Hülkenberg auf dem Hungaroring
Foto: XPB
Nico Hülkenberg auf dem Hungaroring
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Das Grand Prix-Team von Audi hat vor der Sommerpause drei Mal in Folge gepunktet – mit Platz 8 für Gabriel Bortoleto in Silverstone und Spa, dazu mit P9 für Nico Hülkenberg auf dem Hungaroring.

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Audi-Projektleiter Mattia Binotto hat zu Beginn der zweiten Saisonhälfte Zwischenbilanz gezogen und sagt bei unseren Kollegen von racingnews365: «Wenn jemand die Rennwagenwerke von Mercedes, Ferrari oder McLaren besuchen würde und anschliessend zu uns kommt, so wird er feststellen, dass es eine Kluft gibt, einen deutlichen Unterschied.»

Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto
Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto
Foto: XPB
Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto
© XPB

Im Artikel erwähnt

«Unsere Gebäude und unsere Infrastruktur entsprechen nicht dem Niveau der Spitzenteams, aber das ist niemandes Schuld. Es ist eine Tatsache, denn welche Ambitionen hatte der frühere Eigentümer? Heute gibt es eine Kluft, und die müssen wir schliessen.»

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«Wir müssen wachsen, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Platz für die Produktion, daher prüfen wir Expansionspläne, denn dies wird ein entscheidender Faktor für unseren zukünftigen Erfolg sein.»

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«Als ich in das Unternehmen eintrat, liess ich mich vom Ferrari von 1995 inspirieren. Es war eine in die Jahre gekommene, eher kleine Fabrik mit wenigen Mitarbeitern und wenigen implementierten Prozessen, daher ist der Vergleich für mich wirklich der zwischen dem Ferrari von 1995 und dem Ferrari von heute.»

«Ich denke, dass das, was wir getan haben, in die richtige Richtung ging; das Team verbessert sich und macht Fortschritte, und in der Fabrik passieren viele Dinge, die für die Medien oder die Fans nicht sichtbar sind. Es passiert viel, und wir legen hier den Grundstein für die Zukunft; daher kann ich bestätigen, dass das Jahr 2030 sicherlich ein erreichbares Ziel ist, um ein Wörtchen um den Titel mitzureden, das ist ein realistisches Vorhaben.»

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